Frauke Suhr hat Kultur-, Politik- und Kommunikationswissenschaften an der Leuphana Universität Lüneburg studiert. Sie arbeitete als Datenjournalistin in Hamburg und reiste mit dem Rucksack um die Welt. Seit der Geburt ihrer Tochter ist sie freie Journalistin und wohnt mit ihrer Familie in einem Haus am Wald. Sie schreibt übers Muttersein und über das Leben mit Kindern, über teures Wohnen, Care-Arbeit und Kita-Krise. Und darüber, wie man es als Eltern schafft, sich im Alltagswahnsinn nicht selbst zu verlieren.