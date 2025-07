Irina Strohecker

Irina läuft seit über 20 Jahren. Sie liebt Ausdauersport, vor allem Laufen und Radfahren. Das Laufen in der Natur ist für sie der perfekte Ausgleich zum vielen Sitzen im Alltag. Zur Läuferin wurde sie während ihres Germanistik-Studiums an der Universität Freiburg. Ihren ersten Marathon lief sie mit Anfang 20 in Berlin, danach folgten so viele, dass sie zu zählen aufhörte. Nach dem Studium absolvierte sie ein Volontariat und war einige Jahre Sportredakteurin im RUNNER’S-WORLD-Team, für das sie nunmehr seit über 15 Jahren als freiberufliche Autorin schreibt. Zudem ist Irina als Lektorin und Deutschlehrerin tätig. Früher liebte sie die knackigen Schwarzwälder Bergläufe, heute mag sie es eher flach und schaut gerne in die unendliche Weite. Sie lebt mit ihrer Familie in Flensburg. Irinas Herz schlägt für Skandinavien; ihre Lieblingslaufstrecke führt an der Flensburger Förde entlang über die Grenze nach Dänemark.