Bei diesen beiden Themen redet die Journalistin Nicole Beste-Fopma aus Alzenau Klartext: „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ und „Familienbewusstsein in Unternehmen“. Seit mehr als 20 Jahren befasst sich die die Autorin intensiv mit den Themen Frauen, Familie, Beruf und Karriere und stellt immer wieder fest: „Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist eines der zentralen Themen, wenn es um die Gleichstellung von Frau und Mann geht.“ Durch ihr vielseitiges Engagement will Nicole dazu beitragen, dass sich in Unternehmen und in der Gesellschaft bestehende Denk- und Verhaltensmuster verändern und sich das Rollenverständnis von Frau und Mann, von Mutter und Vater wandelt.