Susanna Bouchain

Instagram, TikTok und Co. sind ihr Zuhause: Susanna ist Social Media Managerin und immer auf der Suche nach den neusten Trends. Egal ob Challenges, Workouts oder Food-Tipps, die Frau mit der höchsten Bildschirmzeit der gesamten Redaktion, hat sie alle schon gesehen. Als Quereinsteigerin in der Verlagsweltkommt sie aus Berlin und hat dort Modedesign an der HTW Berlin studiert. Schnell stand fest, dass es Video statt Fashion wird! Und nach einigen Praktika und Redaktionsjobs, fand sie den Weg zu Women’s Health & Men’s Health. Alle Videos, Trends und auch Artikel liest du hier.