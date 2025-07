Yilmaz Aktepe hat über Jahrzehnte hinweg seine einzigartige, visuelle Handschrift in der Modebranche zum Ausdruck gebracht. Seine Arbeiten wurden international in Magazinen wie Vogue Espana, Entertainment Weekly/USA, Attitude/UK, GQ Style, Vanity Fair, Park Avenue oder Style & the Family Tunes vorgestellt. Als etablierter Stylist arbeitete er mit Modelabels für deren Kampagnen, Shows und Lookbooks sowie mit globalen Unternehmen für deren weltweite Werbung zusammen. Derzeit ist Yilmaz kreativer Mastermind und Chefredakteur des alle zwei Jahre erscheinenden Magazins Best Fashion, Mitglied der Chef-Redaktion und Fashion Director für Men's Health Germany sowie Fashion Director für Women's Health Germany.