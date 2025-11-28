Women's Health Adventskalender: Türchen 7

Beste Passform, höchste Performance und modernes Design bis in große Cups: Sport-BHs von Anita active bieten perfekten Halt bei allen Aktivitäten, von leichter Bewegung bis zu hoher Beanspruchung. Innovative Materialien ermöglichen schnelle Feuchtigkeitsregulation und sind besonders atmungsaktiv. In den Designs treffen moderne Schnitte auf motivierende Power-Farben und puristische Nuancen. Dank der vielfältigen Auswahl hat Anita active für jede Sportlerin den richtigen Style, von Cup AA bis K.

Optimale Luftzirkulation, dazu extraleicht und dank der Kombination aus transparenter und unterfütterter Netzoberfläche auch stark in der Optik – der mit dem ISPO Award Gold ausgezeichnete air control DeltaPad präsentiert sich neu in Blue Iris für einen athletisch-eleganten Look. Die patentierten DeltaPad-Schaumcups in triangelförmigem Shape geben nicht nur maximalen Halt, sondern sorgen zusammen mit dem Netzmaterial im Außencup für ein ideales Klima. Eine spezielle Materialkombination erzeugt außerdem das bewährte ANITA Sweat Management: Das Cup ist außen mit einer luftigen Eyelet-Qualität und innen mit hydrophilem Frottee ausgestattet. Zusätzlichen Tragekomfort bieten flache Nähte, ein weiches, luftdurchlässiges Unterbrustband sowie Powertüll in der Rückenpartie. Die ergonomisch geformten, durchgehend gepolsterten Träger passen sich in zwei Breiten dem Größenverlauf an und ermöglichen viel Support beim Workout.

