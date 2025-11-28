Women's Health Adventskalender: Türchen 13

Das 2-teilige PREMIUM COMFORT Bettwäsche-Set ist die ideale Ergänzung für das RECOVERY PILLOW und jede Bettdecke und bietet mehr Komfort und schnellere Erholung im Schlaf. Das Mischgewebe aus TENCEL™ Lyocellfasern und CELLIANT® Viskosefaser hat eine weiche und kühle Oberfläche, welche Haarbruch und Hautirritationen vorbeugt. Die enthaltene CELLIANT Faser fördert die lokale Durchblutung und die Sauerstoffversorgung der Körperzellen, wodurch die Regeneration beschleunigt und die Thermoregulation des Körpers unterstützt wird. TENCEL Lyocellfasern sorgen für einen dezenten Glanz im Stoff und unterstützen ein natürlich trockenes Gefühl durch eine effektive Feuchtigkeitsregulierung.

Das Bettwäsche-Set ist hypoallergen und hemmt die Aufnahme von Milben und Bakterien. Der verlängerte Reißverschluss, der über die Ecken des Bettdeckenbezugs hinausgeht, erleichtert das Beziehen der Decke. Das PREMIUM COMFORT BEDDING SET in der Farbe Off-White passt in jedes Schlafzimmer und ist in zwei Größen erhältlich.

Das RECOVERY PILLOW, ein BLACKROLL-Bestseller, ist ein ergonomisches Nackenstützkissen mit einer Größe von 50 x 30 Zentimetern, und damit äußerst klein und handlich. Es eignet sich sowohl für Rücken- und Bauch-, als auch für Seitenschläfer. Platzsparend zusammengerollt und in der schmutz- und wasserabweisenden Kissentasche verstaut, passt es in jede Reisetasche.

Geschenktipp zu Weihnachten: Übrigens gönnst du dir mit BLACKROLL nicht nur selbst etwas für dein tägliches Wohlbefinden, sondern zeigst auch deinen Liebsten, dass sie dir am Herzen liegen! Denn BLACKROLL unterstützt dabei, schneller zu regenerieren, besser zu schlafen, Momente der Ruhe zu genießen und sich rundum besser zu fühlen … um dann wieder mit mehr Energie das tun zu können, was man liebt!

