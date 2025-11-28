Women's Health Adventskalender: Türchen 2

Zu Weihnachten möchten viele ihren Lieblingsmenschen etwas besonders Persönliches schenken – etwas, das verbindet und Erinnerungen lebendig macht. Individuelle Fotogeschenke von CEWE feiern Freundschaft, Liebe und all die kleinen und großen Momente des Jahres: den Aktivurlaub, den spontanen Städtetrip oder gemeinsame Erlebnisse voller Lachen und Abenteuer. All diese Highlights lassen sich perfekt in einem Fotokalender festhalten.

Moments to remember: Der Wandkalender Fineline von CEWE Ein besonderes Highlight im Sortiment ist der Wandkalender Fineline – eine Designinnovation, die Ästhetik und Nachhaltigkeit vereint. Die filigrane, schwarz eloxierte Metallhalterung ist nicht nur ein eleganter Blickfang für zu Hause, sondern auch praktisch: Dank der magnetischen Öffnung lassen sich Kalenderblätter mühelos austauschen. So wird der Fotokalender zu einem langlebigen, nachhaltigen Designobjekt, das Jahr für Jahr mit neuen Erinnerungen bestückt werden kann.

So geht’s: Zwölf Lieblingsfotos plus Titelmotiv auswählen und kreativ gestalten. Fertig ist ein Geschenk, das unsere Lieblingsmenschen Monat für Monat begleitet – minimalistisch, nachhaltig und voller Erinnerungen.

Im großzügigen DIN-A3-Format setzt der Wandkalender Fineline Lieblingsfotos eindrucksvoll in Szene. Moderne Layouts, vielfältige Designvorlagen und ein frei wählbarer Startmonat sorgen für maximale Gestaltungsfreiheit – ideal als stilvolles Geschenk oder als persönliches Statement im eigenen Zuhause.

Die bedruckbaren Kalenderseiten bestehen aus hochweißem, seidenmattem FSC®-zertifiziertem* Papier, das zu 100 Prozent aus recyceltem Material hergestellt ist. Und das, ohne Kompromisse in der Qualität einzugehen: brillante Farben, schöne Kontraste und eine klare Bildschärfe bringen jedes Motiv optimal zur Geltung.

