Women's Health Adventskalender: Türchen 6

CoffeeB verlost unter allen Teilnehmenden des Adventskalenders auf WomensHealth.de zwei exklusive CoffeeB-Sets im Gesamtwert von 400 Euro. CoffeeB steht für ein neu gedachtes Kaffeeerlebnis, das Genuss und Nachhaltigkeit miteinander verbindet. Das innovative System setzt auf gepresste Coffee Balls, die ganz ohne Aluminium oder Plastik auskommen und 100% gartenkompostierbar sind. So entsteht aromatisch intensiver Kaffee, der nicht nur gut schmeckt, sondern auch der Umwelt guttut.

Jedes Set besteht aus einer hochwertigen CoffeeB-Maschine und einer abwechslungsreichen Auswahl an Coffee Balls, die unterschiedliche Röstungen und Geschmacksprofile abdecken. Die Maschine überzeugt durch ihr modernes, kompaktes Design und passt perfekt in jede Küche, ideal für alle, die bewusste Entscheidungen treffen und zugleich nicht auf vollen Kaffeegenuss verzichten möchten. Mit den beiden CoffeeB-Sets haben Teilnehmende die Chance, ein besonders nachhaltiges Kaffeesystem kennenzulernen, das den Alltag verfeinert und gleichzeitig umweltfreundlich ist.

PR

So kannst du gewinnen Um beim großen Women's Health Adventskalender mitzumachen, musst du einfach nur das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen und die heutige Gewinnspiel-Frage richtig beantworten.