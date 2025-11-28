WOMEN'S HEALTH Adventskalender: Türchen 23

Eine perfekte Gefährtin für die Natur! Die leichte daunenartige Kapuzenjacke sorgt für ein Plus an Isolation, wenn die Temperaturen fallen. Mit fortschrittlicher ThermoPro-Isolationsschicht bietet die Craghoppers Compresslite-Jacke eine hervorragende Wärmeleistung. Die dauerhaft wasserabweisende H2OShield-Imprägnierung währt Nässe mühelos Nässe ab und hält die Haut länger trocken. Kein Windchill mehr: Dank des speziellen Gewebes wird das Eindringen von Wind in das Kleidungsstück verhindert. Speziell entwickelte Fasern imitieren die Struktur von Daunen und sorgen für eine optimale Wärmespeicherung. Im Gepäck ganz klein, schlüpft die farbenfrohe Jacke bei Bedarf aus ihrem mitgelieferten Packbeutel!

Craghoppers wurde 1965 von den Outdoor-Enthusiasten Brian Gaskin und Roy Holmes gegründet und feiert dieses Jahr sein 60-jähriges Jubiläum. Die Überzeugung der Marke ist es, Menschen zu inspirieren, unsere Welt zu entdecken und die Natur verantwortungsbewusst zu erforschen.

Das britische Unternehmen hat sich dem Ziel verschrieben, Outdoor- und Abenteuerbekleidung anzubieten, die Funktionalität, Stil und praktische Finessen miteinander vereint. Craghoppers ist in Deutschland vor allem für seine insektenabwehrende Bekleidung bekannt: NosiLife ist als einzige Kollektion mit dem erneuerbaren, pflanzlichen Wirkstoff Eukalyptus-Citriodora-Öl ausgestattet und macht Craghoppers zum Marktführer für insektenabwehrende Bekleidung in Europa.

Ob Insektenabwehrtechnologie, UPF 50+ Sonnenschutz oder wirkungsvolle Geruchshemmung – Craghoppers hat die ideale Ausrüstung für alle, die vorbereitet ins nächste Abenteuer in der Natur starten wollen.

