Women's Health Adventskalender: Türchen 19

Seit 2013 steht iroha für elegante Pleasure- und Selfcare-Produkte aus Japan, die weibliches Vergnügen mit ästhetischem Design, weichen Materialien und intuitiver Bedienung neu definieren. Jedes Produkt wird mit einem besonderen Fokus auf Komfort, Sicherheit und sinnliche Texturen entwickelt, sodass man sich ganz dem Moment hingeben kann.

Im festlichen iroha-Set steckt alles, was man braucht, um eine wirklich vergnügliche Weihnachtszeit zu erleben:

iroha TSUKI+ AONAMI: Ein kraftvoller G-Punkt-Vibrator mit beweglicher Spitze, inspiriert vom Rhythmus der Gezeiten. 5 Vibrationsstufen, 3 Rhythmusmodi und 4 Bewegungsvarianten sorgen für tiefgehende, wellenartige Stimulation.

iroha YUKI: Ein ikonischer Vibrator in Schneemannform. Weich, verspielt und ideal für präzise Stimulation. Winterlicher Charme trifft auf kraftvolle, leise Vibrationen.

iroha SVR+: Ein vielseitiger Vibrationsring für Solo- und Partnervergnügen. Starke Vibrationen, neue Rhythmen und Soft-Touch-Material machen ihn zum stilvollen Begleiter für festliche Intimität.

iroha INTIMATE WASH [Foam Type]: Ein seidig-weicher Reinigungsschaum für den Intimbereich. pH-ausgeglichen, feuchtigkeitsspendend und ideal für die tägliche Pflege. Die sanfteste Art, in winterliche Wellnessmomente zu starten.

Ein harmonisches Set für alle, die ihr Jahr mit sanfter Selbstliebe und japanischer Eleganz abrunden möchten.

So kannst du gewinnen Um beim großen Women's Health Adventskalender mitzumachen, musst du einfach nur das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen und die heutige Gewinnspiel-Frage richtig beantworten.