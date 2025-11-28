Women's Health Adventskalender: Türchen 15

Wir von mydays glauben: Zeit ist das Wertvollste, was wir einander schenken können. Deshalb schaffen wir Inspiration für unvergessliche Erinnerungen.

Wie wär’s also mit zwei Nächten voller Spa-Vibes, Saunaduft und Frühstück im Bademantel für dich und deine Plus-One? Kein Stress, kein Scrollen, keine Hektik – nur du, deine liebste Begleitung und 48 Stunden pure Auszeit.

Ob du im Infinity-Pool mit Alpenblick abtauchst, im Dampfbad relaxt oder einfach mal wieder richtig ausschläfst – deine Wellnessreise startet genau so, wie du sie brauchst. Und weil jede:r Entspannung anders definiert, bietet die Geschenkbox dir freie Auswahl aus rund 180 Hotels in Europa.

Und das Beste? Du musst nichts planen, nur genießen. Der inkludierte 170 Euro Wertgutschein sorgt dafür, dass auch kulinarisch nichts zu kurz kommt.

Jetzt mitmachen, gewinnen und den Wintermodus auf Wellness & Wow umstellen.

PR

So kannst du gewinnen Um beim großen Women's Health Adventskalender mitzumachen, musst du einfach nur das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen und die heutige Gewinnspiel-Frage richtig beantworten.