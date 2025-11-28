Women's Health Adventskalender: Türchen 5

Mit der neuen Nintendo Switch 2 erlebst du Gaming flexibel zuhause oder unterwegs – mit verbesserter Grafik, hoher Performance und vielfältigen Spielmöglichkeiten.

Begib dich in Kirby und das vergessene Land auf ein magisches Abenteuer! Erkunde 3D-Jump-’n’-Run-Level in einer geheimnisvollen Welt, rette die entführten Waddle Dees und stelle dich dem böswilligen Bestienrudel. Entdecke neue Astralini-Abschnitte und drei neue Vollstopf-Modi, um die Welt noch intensiver zu erleben. Dank Nintendo Switch 2 profitierst du von verbesserter Grafik und flüssiger Performance – perfekt für Solo-Abenteuer oder gemeinsame Spielmomente.

Dieses Set vereint die bunte, fantasievolle Welt von Kirby mit der leistungsstarken Nintendo Switch 2 und bietet ein unvergessliches Spielerlebnis für alle Altersgruppen. Sichere dir jetzt die Chance auf ein Weihnachtsgeschenk voller Spaß, Action und Magie.

PR

So kannst du gewinnen Um beim großen Women's Health Adventskalender mitzumachen, musst du einfach nur das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen und die heutige Gewinnspiel-Frage richtig beantworten: