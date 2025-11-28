WOMEN'S HEALTH Adventskalender, Türchen 14

Seit fast 35 Jahren ist TEMPUR® Dein Schlafexperte. Das einzigartige, ursprünglich Ende der 60er Jahre für die NASA entwickelte TEMPUR® Material steht für angenehme Körperanpassung, aktive Druckentlastung und langlebige Qualität „made in Denmark“.

Die TEMPUR® Kopfkissen sind für unterschiedliche Schlafpositionen und Bedürfnisse konzipiert. Ob Rücken-, Seiten- oder Bauchlage, die Kissen bieten jedem Schlaftyp individuelle Entlastung und Unterstützung für Kopf, Nacken und Schultern.

Du kannst zwischen ergonomischen und klassischen 40 x 80 cm Kopfkissen wählen.

Aufgrund der speziellen Form sorgen die ergonomischen Kissen für stabileren Halt von Kopf und Nacken während des Schlafens, entlasten Schultern und unterstützen punktgenau dort, wo Du es am meisten brauchst.

Die klassischen Kissen in 40 x 80 cm bieten sanfte Anpassung an die Kopf-Halspartie und ein eher traditionelles Liegegefühl. Diese tragen das OEKO-TEX® MADE IN GREEN Siegel, welches sicherstellt, dass das Produkt aus Materialien besteht, die gründlich auf Schadstofffreiheit geprüft und in umweltfreundlichen Einrichtungen unter sozialverträglichen Arbeitsbedingungen hergestellt wurden.

Mach' mit und gewinne 2x 1 TEMPUR® Schlafkissen! Bring' Deinen Schlaf auf das nächste Level.

Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Es gelten die TEMPUR® Garantie-, Umtausch- und Versandbedingungen.

So kannst du gewinnen Um beim großen Women's Health Adventskalender mitzumachen, musst du einfach nur das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen und die heutige Gewinnspiel-Frage richtig beantworten