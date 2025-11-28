WOMEN'S HEALTH Adventskalender: Türchen 24

TEVEO ist eine aufstrebende Premium Sports- & Lifestyle-Brand. Die Marke verbindet Performance mit klarer, moderner Ästhetik. Im Zentrum steht die Vision, Menschen zu empowern, mit Activewear, die motiviert, dranzubleiben und die eigenen Ziele zu erreichen. Getragen von einer engagierten Community entwickelt TEVEO Designs, die im direkten Austausch entstehen und die Dynamik eines aktiven Lifestyles perfekt verkörpern.

Auch das Design der Timeless PRO Kollektion folgt diesem Prinzip: softe Materialien treffen auf klare Schnitte und einen minimalistischen Stil, der Funktion und Ästhetik mühelos vereint. Ob mit einem dezenten Covert Scrunch versehen, in schlichten Modellen ohne Scrunch oder in den aktuell so angesagten Loose Fits, Timeless PRO verbindet Trendbewusstsein mit einer Passform, die jeder Bewegung und jedem Stil gerecht wird. Hochwertige Stoffe, smarte Details und ein Look, der sowohl im Training als auch im Alltag überzeugt.

Timeless PRO Bra Der Timeless Pro BH in Dark Teal: Verstellbare Träger für einen klassischen oder Cross Back Look, ganz nach deinem Belieben. Dank der Rippstruktur am Bund bietet er Medium Support und kombiniert elegantes Design mit Funktion. Das Kontrast-Logo auf der Rückseite vervollständigt das minimalistische Design.

Timeless PRO Covert Scrunch Leggings Die Timeless Pro Covert Scrunch Leggings in Dark Teal heben Shaping auf ein neues Level. Dank unserer weiterentwickelten Seamless-Technologie bietet die Leggings eine noch höhere Kompression. Ergänzend durch den beliebten Covert Scrunch sorgt die Leggings für den idealen TEVEO-Push. Das hochwertige weiße Logo setzt einen dezenten, aber stilvollen Akzent und rundet das Design perfekt ab.

So kannst du gewinnen Um beim großen Women's Health Adventskalender mitzumachen, musst du einfach nur das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen und die heutige Gewinnspiel-Frage richtig beantworten.