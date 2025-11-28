Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Jetzt abnehmen!
TrainingspläneMenü aufklappen
FitnessMenü aufklappen
FoodMenü aufklappen
🔥 AstrologieMenü aufklappen
AbnehmenMenü aufklappen
HealthMenü aufklappen
BeautyMenü aufklappen
FashionMenü aufklappen
Reise
LifeMenü aufklappen
DealsMenü aufklappen
News
Zur Startseite

Women's Health Adventskalender: Türchen 8

Anzeige

WOMEN'S HEALTH Adventskalender: Türchen 8
Gewinne eine TheraFace Mask Glo von Therabody

Therabody verlost unter allen Teilnehmenden des Adventskalenders auf WomensHealth.de eine TheraFace Mask Glo im Wert von 349 Euro
ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.11.2025
Als Favorit speichern
Therabody
Foto: PR

Therabody ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Wellness-Tech, das Gesundheit, Sport und Selbstfürsorge mit Technik verbindet. Nach den ikonischen Massage-Tools für Muskelerholung bringt die Brand ihre Expertise jetzt auch in die Gesichtspflege-Routine.

Die TheraFace Mask Glo ist eine LED-Gesichtsmaske der nächsten Generation. Sie kombiniert drei verschiedene Lichttechnologien: rotes Licht, Rot + Infrarot-Licht und blaues Licht. So kann sie dazu beitragen, die Haut in nur 12 Minuten sichtbar strahlender und glatter wirken zu lassen und gleichzeitig Unreinheiten gezielt entgegenzuwirken. In der Maske stecken 504 LEDs in Medizinqualität, die gleichmäßig über das Gesicht verteilt sind und so eine effektive, flächige Anwendung ermöglichen. Ob als Teil der Morgenroutine oder als Moment der Ruhe vor dem Schlafengehen: Die TheraFaceMask Glo bietet eine professionelle Lichttherapie in einem schlanken, kabellosen Format –ideal zum Multitasking.

Therabody
PR

So kannst du gewinnen

Um beim großen Women's Health Adventskalender mitzumachen, musst du einfach nur das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen und die heutige Gewinnspiel-Frage richtig beantworten:

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeiter:innen der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Wir wünschen viel Glück!