Women's Health Adventskalender: Türchen 8

Therabody ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Wellness-Tech, das Gesundheit, Sport und Selbstfürsorge mit Technik verbindet. Nach den ikonischen Massage-Tools für Muskelerholung bringt die Brand ihre Expertise jetzt auch in die Gesichtspflege-Routine.

Die TheraFace Mask Glo ist eine LED-Gesichtsmaske der nächsten Generation. Sie kombiniert drei verschiedene Lichttechnologien: rotes Licht, Rot + Infrarot-Licht und blaues Licht. So kann sie dazu beitragen, die Haut in nur 12 Minuten sichtbar strahlender und glatter wirken zu lassen und gleichzeitig Unreinheiten gezielt entgegenzuwirken. In der Maske stecken 504 LEDs in Medizinqualität, die gleichmäßig über das Gesicht verteilt sind und so eine effektive, flächige Anwendung ermöglichen. Ob als Teil der Morgenroutine oder als Moment der Ruhe vor dem Schlafengehen: Die TheraFaceMask Glo bietet eine professionelle Lichttherapie in einem schlanken, kabellosen Format –ideal zum Multitasking.