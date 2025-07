Kristina Haus

Als überzeugte Physiotherapeutin und Sportwissenschaftlerin liebt Kristina alles, was mit Bewegung zu tun hat. Sie brennt für die Biomechanik des menschlichen Körpers, liest zum Frühstückskaffee medizinische Studien – und selbst beim gemütlichen Eisessen hat sie die Beinachsen und Bewegungsmuster ihrer Mitmenschen stets im Blick. Bei Wettkämpfen in und um Mittelhessen hat sie an der Startlinie und im Ziel immer ein offenes Ohr für die Gesundheitsfragen ihrer Mitstreiter und ist in Laufschuhen, mit dem Rennrad und dem Mountainbike am liebsten in den Bergen unterwegs. In unserer Redaktion ist sie für die Bereiche Gesundheit und Training zuständig. Mit dem laienverständlichen Lexikon der Laufverletzungen und Tipps zu Kräftigungsübungen für Läuferinnen und Läufer vermittelt sie unseren Lesern, dass Laufen nicht nur von Laufen, sondern auch von Rumpfstabilität und Bewegungsökonomie kommt.