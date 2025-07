Mimi Lawrence arbeitet als Fitness Coach und zertifizierte Yogalehrerin weltweit und unterstützt besonders Anfänger/innen, die wieder fitter werden möchten, mit einem speziellen Fokus auf Frauen in den Wechseljahren und der Menopause – ein Thema, das ihr als Frau Mitte 40 besonders am Herzen liegt. Mimi ist fasziniert von allem, was mit Gesundheit, Fitness und Ernährung zu tun hat. Sie stellte jedoch fest, dass die Fitnessbranche oft kompliziert und widersprüchlich ist und nicht immer auf die Bedürfnisse berufstätiger Frauen und Mütter zugeschnitten. Zwischen dem Dschungel an Informationen und unrealistischen Erwartungen, die oft in den sozialen Medien verbreitet werden, setzt sich Mimi dafür ein, Gesundheit und Fitness zu vereinfachen und für alle wieder zugänglich zu machen. Fit und gesund sein muss nicht kompliziert sein, und Mimi zeigt, wie man es in jeden Alltag integrieren kann.