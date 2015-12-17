Oliver Bertram

Oliver gehört von Anbeginn an zur Motor Presse Hamburg-Familie: Seit 1996 ist er für Men’s Health auf der Suche nach Trends und guten Stories rund um Fitness, Ernährung und Gesundheit, hat die Geburt von Women’s Health 15 Jahre später live erlebt, und tobte sich für alle Marken inklusive Runner’s World auf diversen Sport-Events dieser Welt aus. Unter anderem finishte Oliver 2005 den ersten Transalpine Run, 2007 den ersten Transrockies Run.

Als studierter Journalist leitete er unter anderem viele Jahre das Fitness-Ressort bei Men's Health. Nach und nach folgten bislang 17 Fitness- und Gesundheits-Bücher unter den Marken Men's Health und Women's Health. Sein neuester Streich ist "Der Men's Health Longevity-Code", ein wissenschaftlich fundierter und praxisnaher Leitfaden zum Thema Langlebigkeit (LINK MH SHOP). Und so verfasst Oliver heute als Longevity-Experte regelmäßig neue Artikel rund um ein langes, gesundes Leben für unsere Magazine, Webseiten und Newsletter. Dabei helfen ihm nicht nur sein profundes Ernährungs-Know how oder seine Erfahrung als ausgebildeter Fitnesstrainer und zertifizierter Coach des Neurolinguistischen Programmierens, kurz NLP - er ist auch selbst mit seinen 56 Jahren schon mittendrin in dem ein und anderen Alterungsprozess und kann somit aus erster Hand von der Langlebigkeits-Front berichten.