Du kennst sicher den alten Spruch: "An apple a day keeps the doctor away". Der zeigt: Schon Großmutter wusste, dass passende Lebensmittel gut für die Gesundheit sind. Heute steht fest: Mit der richtigen Ernährung lässt es sich locker einige Jahre gesund länger leben!Welche Lebensmittel dabei besonders wertvoll sind, zeigen wir dir gleich. Vorab lohnt sich ein Blick auf die wichtigsten Prinzipien einer Ernährung, die deine Langlebigkeit aktiv unterstützt.Die 4 wichtigsten Ernährungsregeln für ein langes LebenBevor du dich einzelnen Lebensmitteln widmest, kommt es vor allem auf das große Ganze an. Diese 4 Kernbotschaften bilden die Basis für eine Ernährung, die deine Gesundheit langfristig stärkt:Möglichst pflanzenbasiert ernähren: Manche wertvolle Inhaltsstoffe wie Antioxidanzien und Ballaststoffe gibt es nur in Pflanzen, manche schädliche Inhaltsstoffe wie gesättigte Fette (fast) nur in Tieren.Möglichst natürliche Lebensmittel essen: Industriell verarbeitete Produkte sind zu vermeiden.Möglichst viel Verschiedenes essen: In jeder Pflanze (auch derselben Kategorie) steckt eine andere Zusammensetzung an Phytonährstoffen - darüber freut sich auch das Mikrobiom.Möglichst eine Form von Kalorienrestriktion anwenden: Intervall-, Schein- oder Heilfasten – alle sind gut für die Langlebigkeit!Longevity: 10 Tipps für ein gesundes, langes LebenDie besten Lebensmittel für ein langes Leben\n\t\t\t,\n\t\t\n\t\t\t,\n\t\t