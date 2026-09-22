IPL-Laser zur Haarentfernung: Wirkung, Kosten und Geräte im Test

Sind wir mal ehrlich: Rasieren ist lästig. Kaum etwas nervt so sehr wie ständige Haarentfernung – und trotzdem wünschen sich viele ein Ergebnis, das möglichst lange hält. Zum Glück entwickelt sich die Technik weiter: Haare lassen sich heute nicht nur mechanisch entfernen, sondern auch mit Licht behandeln.

Ob im Kosmetikstudio oder bequem zu Hause: Lichtimpulse können das Haarwachstum direkt an der Wurzel reduzieren. Doch wie effektiv ist die Methode wirklich? Welche IPL-Geräte sind empfehlenswert? Und lohnt sich die Investition? Hier bekommst du alle Antworten – plus praktische Tipps, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Du willst lieber epilieren? So geht es richtig!

IPL-Laser: Was es ist – und wie es funktioniert Streng genommen ist IPL kein Laser (auch wenn man umgangssprachlich oft "IPL-Laser" sagt): IPL steht für Intense Pulsed Light – also intensive Lichtimpulse in einem breiten Spektrum.

Bei der IPL-Anwendung werden Lichtimpulse über das Pigment Melanin im Haar aufgenommen und als Wärme bis zur Haarwurzel weitergeleitet. Dort kann die Wärme den Haarfollikel so beeinflussen, dass das Haar langsamer, feiner nachwächst – und bei konsequenter Anwendung langfristig deutlich weniger wird.

Wichtig: Haare wachsen in verschiedenen Phasen. IPL wirkt am besten, wenn sich das Haar in der aktiven Wachstumsphase befindet. Deshalb reicht eine Sitzung nicht aus – es braucht mehrere Anwendungen über Wochen.

Wie viel kostet ein IPL-Gerät für zu Hause? Home-IPL-Geräte starten preislich oft bei ca. 150 Euro – Premium-Modelle liegen deutlich darüber. Der Vorteil: Du zahlst einmalig und kannst flexibel zu Hause behandeln. Der Nachteil: Du brauchst Geduld und Regelmäßigkeit, weil Heimgeräte aus Sicherheitsgründen meist weniger stark sind als Profi-Systeme.

Wichtig: Setze auf eine vertrauensvolle Marke und nutze das Gerät nur so, wie es empfohlen wird – denn falsche Anwendung kann zu Hautreizungen oder im schlimmsten Fall zu Verbrennungen führen.

Sehr gut bewertet wurden beispielsweise die folgenden IPL-Geräte:

Ulike Air 10 Pro

Ulike

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Das Ulike Air 10 Pro ist ein IPL-Gerät für die Haarentfernung zu Hause, das mit intensiven Lichtimpulsen die Haarwurzel behandelt und so das Nachwachsen langfristig reduzieren soll. Wir haben das Gerät getestet und fanden vor allem die Saphir-Eis-Kühlung angenehm, weil sie die Anwendung deutlich komfortabler macht. Praktisch ist auch der Hautsensor, der die Intensität automatisch an den Hautton anpasst. Durch schnelle Lichtimpulse und ein großes Behandlungsfenster lassen sich auch größere Körperstellen zügig behandeln. Laut Hersteller sind erste sichtbare Ergebnisse schon nach zwei Wochen möglich – realistisch sind aber mehrere Anwendungen über Wochen, je nach Haar- und Hauttyp. Am besten funktioniert IPL bei hellerer Haut und dunkleren Haaren; bei sehr dunkler Haut sowie blondem/rotem/grauem Haar ist die Methode oft weniger geeignet.

Skinvity Smoothskin Pure Ice

Skinvity

Der SmoothSkin Pure Ice von Skinvity ist ein Premium‑IPL-Gerät für die Haarentfernung zu Hause, das auf Komfort und einfache Anwendung setzt. Wir haben das Produkt getestet – und die Saphir-Kühlfläche macht den Unterschied: Die Behandlung fühlt sich deutlich weniger heiß an, was gerade an Achseln und Bikinizone angenehm ist. Ein Hautton-Sensor prüft die Haut vor jedem Impuls und passt die Energie automatisch an, sodass du dich nicht durch viele Stufen klicken musst. Laut Hersteller sind erste Ergebnisse nach wenigen Anwendungen möglich; empfohlen wird eine wöchentliche Anwendung über mehrere Wochen. Insgesamt wirkt das Gerät sehr "idiotensicher" und hochwertig, liegt preislich aber klar im Premium-Bereich (um 499 €).

BRAUN Silk Expert Pro 7

Hersteller BRAUN gehört zu den führenden Experten für dauerhafte Haarentfernung

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Das Braun IPL 7 ist ein smartes IPL-Gerät für die Haarentfernung zu Hause, das sich per App führen lässt und die Behandlung Schritt für Schritt begleitet. Über die App bekommst du eine Art "Coaching" mit Echtzeit-Feedback zur Abdeckung – praktisch, wenn du gleichmäßig arbeiten und keine Stellen auslassen willst. Für die Sicherheit sorgt ein Hautton-Sensor, der jeden Lichtimpuls automatisch anpasst, auch an schwer einsehbaren Bereichen. Mit mehreren Intensitätsstufen und verschiedenen Aufsätzen ist es für unterschiedliche Körperzonen gedacht, inklusive Gesicht (z.B. Oberlippe). Braun wirbt mit schneller Anwendung (Ganzkörper in ca. 10 Minuten) und sichtbaren Ergebnissen ab der ersten Anwendung. Für eine deutliche Reduktion sind konsequente Anwendungen über mehrere Wochen nötig. Laut Hersteller ist das Gerät dermatologisch und gynäkologisch getestet und eine Schutzbrille nicht erforderlich.

Unsere Kollegin Susanna hat für uns einen IPL-Laser von BRAUN getestet. Ihr Fazit: Funktioniert, erfordert aber etwas Geduld. Ihr Testbericht zur Anwendung:

Diesen Sommer hatte ich endgültig genug und machte den Haaren auf meinen Beinen eine Kampfansage. Statt seidenglatter Haut, die man so gut in Sommershorts und Kleidern zeigen kann, war bei mir meist Kaktus-Gefühl angesagt. Noch dazu kommt, dass ich mich noch nie mit dem Rasierer sonderlich gut angestellt habe – Stellen vergessen, ungeduldig ohne Schaum geshaved oder auch unachtsam in die Waden geschnitten – und leider zu empfindlich bin für Waxing, Sugaring und Co. Ein Hoch auf moderne Technik! Ich wollte unbedingt den IPL-Laser von Braun testen, von dem mir bereits zwei Freundinnen vorgeschwärmt hatten. Leicht von zu Hause zu bedienen und sichtbare Erfolge schon nach ein paar Anwendungen. Hörte sich fast zu schön an, um wahr zu sein…

Neugierig habe ich mich dann erst einmal mit dem Prozess, verschiedenen Aufsätzen und dem Laser-Gerät selbst auseinandergesetzt. Nach und nach habe ich mich immer mehr daran gewöhnt und ein richtiges Beauty-Ritual daraus gemacht:

Beine rasieren. Schön gründlich und genau, denn der Laser soll die Härchen in der Wachstumsphase erwischen. Anschließend gründlich abtrocknen. Einsatz IPL-Gerät. Mit dem mittleren Aufsatz führe ich es über die Haut und halte dabei die Auslösertaste gedrückt. Die kleinen Lichtimpulse sind spürbar, aber vollkommen auszuhalten. Langsam bearbeite ich meine Waden und Oberschenkel. An Stellen wie dem Schienbein und Knöcheln wird es schwieriger, denn der Kontakt zwischen Laser und Haut wird oft unterbrochen. Bei unvollständigem Hautkontakt löst der Lichtimpuls erst gar nicht aus und das Gerät leuchtet rot. Hier greife ich dann auf einen kleineren Aufsatz zurück, mit dem ich auch diese Körperstellen bearbeiten kann. Eincremen. Zu guter Letzt parfümfreie Pflege auftragen und das angenehme Gefühl genießen. Rasieren, lasern, eine Woche warten und wieder von vorn – anfangs war das meine Routine. Doch die Abstände, in denen die Haare nachwachsen, werden immer größer. Nach ca. 3 Monaten habe ich nur noch wenige Stellen, an denen überhaupt Haare nachwachsen. Alle 2 bis 3 Wochen kommt der Laser jetzt noch zum Einsatz.

BEURER 575.13 Velvet SKIN

Hersteller Beim günstigen Produkt von Beurer kann zwischen 6 Funktionsstufen gewählt werden.

Der Beurer IPL Velvet Skin Pro ist ein kabelloses IPL-Gerät zur Haarentfernung zu Hause, das mit Lichtimpulsen die Haarwurzel behandelt und so das Nachwachsen langfristig reduzieren soll. Praktisch sind die große Lichtfläche (4,5 cm²) für zügiges Arbeiten sowie der Akkubetrieb für mehr Flexibilität im Bad. Für Sicherheit sorgen Hautton- und Hautkontaktsensor. Zusätzlich ist ein UV-Filter integriert; die Intensität lässt sich in 6 Stufen einstellen. Laut Hersteller sind nach 3–4 Anwendungen bereits deutlich weniger Haare möglich, für stabile Ergebnisse braucht es aber konsequente Anwendungen über mehrere Wochen. Mit dabei sind ein Präzisionsaufsatz (z.B. fürs Gesicht/Bikinizone) und die MyIPL-App zur Planung der Behandlungen.

Alternative zur IPL-Haarentfernung: Diodenlaser Im Gegensatz zu IPL, das mit breit gestreutem Licht arbeitet, setzt die Laser-Haarentfernung auf gebündelte Energie, die gezielt tief in die Haarwurzel eindringt. Dadurch ist sie oft wirksamer und benötigt weniger Sitzungen. Lange nur im Kosmetikstudio möglich, gibt es inzwischen auch Heimgeräte, die mit echtem Diodenlaser arbeiten – wie der Tria 4X Laser.

Die Anwendung ist intensiver als bei IPL und dauert etwas länger, zeigt dafür aber meist schneller sichtbare Ergebnisse. Voraussetzung ist allerdings: heller Hauttyp, dunkle Haare – denn auch der Laser arbeitet über das Pigment Melanin.

Hersteller Der Tria 4X Laser: präzise, effektiv und ideal für kleinere Hautbereiche.

Hier bestellen: Tria 4X Laser

Unsere Kollegin Jana hatte genug vom ständigen Rasieren und wollte etwas Dauerhaftes – also hat sie den Tria 4X ausprobiert. "Die Behandlung dauert ein bisschen, man muss sich wirklich bewusst Zeit nehmen und einplanen", sagt sie. Dennoch hat die kleine Auflagefläche auch Vorteile: "Ich komme total einfach an schwer erreichbare Stellen, z.B. an der Bikinizone oder am Schienbein und ich kann die einzelnen Haarwurzeln gezielt und präzise bearbeiten."

Wer eine dauerhafte Lösung sucht und sich mit der Technik vertraut machen will, für den ist ein Gerät wie der Tria 4X eine starke Alternative zu IPL – besonders bei empfindlicher Haut oder störrischen Haaren. Hier kannst du den Tria 4X Laser ansehen oder kaufen

Welches IPL-Gerät passt zu mir? Du willst es möglichst komfortabel (auch an sensiblen Stellen): Geräte mit Kühlfläche wie Ulike Air 10 Pro oder SmoothSkin Pure Ice.

Du willst maximale Anleitung & Kontrolle: ein App-geführtes Modell wie der BRAUN Silk Expert Pro 7.

Du willst flexibel ohne Kabel behandeln: ein Akku-Gerät wie der Beurer Velvet Skin Pro. So viele Behandlungen brauchst du Ob 6-, 8- oder 12-mal: Wie viele IPL-Anwendungen nötig sind, hängt von mehreren Faktoren ab – vor allem von Haut- und Haarfarbe sowie davon, wie konsequent du den Behandlungsplan einhältst.

Dunklere Haare sprechen meist besser auf IPL an, weil sie mehr Melanin enthalten.

sprechen meist besser auf IPL an, weil sie mehr Melanin enthalten. Sehr helle, rote oder graue Haare reagieren oft schlechter, weil das Pigment fehlt, das die Lichtenergie "weiterleitet". Die meisten Home-IPL-Geräte setzen am Anfang auf ein relativ enges Zeitfenster (z.B. 1Mal pro Woche oder alle 2 Wochen), später folgt eine Erhaltungsphase nach Bedarf (z.B. monatlich oder alle paar Wochen). Die genauen Abstände hängen vom Gerät und deinem Haarwachstum ab – halte dich hier am besten an den Herstellerplan.

Wie viel kostet eine professionelle IPL-Behandlung? Auch hier gibt es keine pauschale Antwort: Die Preise richten sich nach Anbieter, Körperregion und Anzahl der Sitzungen. Professionelle Behandlungen können insgesamt von ca. 25 bis 1.000 Euro reichen (je nach Areal und Paket).

Der Ablauf der IPL-Haarentfernung Die Anwendung lässt sich entweder im Kosmetikstudio, beim Dermatologen oder zu Hause mit einem eigenen IPL-Gerät durchführen. Das Prozedere ist immer ähnlich: Das Gerät wird mit direktem Hautkontakt über die zu behandelnden Körperstellen geführt – etwa Gesicht, Beine, Arme oder Achseln. Je nach Areal dauert eine Sitzung meist zwischen 5 und 60 Minuten. Damit die Anwendung erfolgreich und hautschonend ist, solltest du Folgendes beachten:

1–3 Wochen vorher: intensive Sonne vermeiden.

intensive Sonne vermeiden. Ein paar Tage vorher: optional sanft peelen (nicht übertreiben).

optional sanft peelen (nicht übertreiben). Max. 24 Stunden vorher: rasieren (nicht waxen/epilieren).

rasieren (nicht waxen/epilieren). Unmittelbar vorher: keine Creme/Öl/Deo auf die Stellen.

keine Creme/Öl/Deo auf die Stellen. Direkt danach: 24 Stunden keine Sauna, keine Sonnne, kein Peeling, keine stark parfümierten Produkte; Haut beruhigen und schützen. Risiken der Behandlung: Ist IPL schädlich? Bei falscher Anwendung kann IPL die Haut reizen oder verletzen. Nutze das Gerät nicht häufiger als empfohlen und halte dich an die Hinweise des Herstellers. Wenn IPL sachgemäß genutzt wird, gilt es in der Regel als sicher. In folgenden Fällen solltest du jedoch auf IPL verzichten bzw. vorher ärztlich abklären:

sehr dunkle Hauttypen (je nach Gerät/Hauttonskala)

Hormonstörungen, Autoimmunerkrankungen, Hautkrebs (Abklärung empfohlen)

Herzschrittmacher

Sonnenallergie, Ekzeme oder andere Hauterkrankungen

Schwangerschaft und Stillzeit Vorsicht bei Muttermalen, Tattoos, Sommersprossen, Narben und großen Venen: Diese Bereiche sollten abgedeckt bzw. ausgespart werden. Bitte IPL außerdem niemals an inneren Schleimhäuten anwenden; die Behandlung ist nur bis zur Bikinizone gedacht.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu IPL Wirkt IPL auch bei hormonell bedingtem Haarwuchs? In manchen Fällen ja, jedoch kann das Haar schneller wiederkommen – ärztlicher Rat ist hier sinnvoll. Wirkt IPL bei grauen Haaren? Meist nicht, da ihnen die nötigen Pigmente fehlen. Kann ich IPL während der Menstruation nutzen? Ja, allerdings kann die Haut in dieser Zeit empfindlicher reagieren.