Endlich schöne Locken: So funktioniert die Dauerwelle

Was man nicht besitzt, scheint oft besonders begehrenswert – das gilt auch für die Haare. Viele wünschen sich genau das, was ihnen von Natur aus fehlt. Dunkelhaarige träumen von einer blonden Mähne, während Blondinen sich nach einer dunkleren Haarfarbe sehnen. Wer glattes, feines Haar hat, wünscht sich voluminöse Locken oder sanfte Beach Waves. Während sich die Haarfarbe mit Farbe und Bleichmitteln verändern lässt, sorgt die Dauerwelle für Locken. Doch ist sie wirklich eine gute Wahl?

Eine professionell gemachte Dauerwelle kann den Wunsch nach Locken erfüllen. Ob deine Haare dafür geeignet sind, wie die Behandlung genau abläuft und wie du deine Locken anschließend richtig pflegst, erfährst du hier.

So funktioniert eine Dauerwelle Egal, ob du kleine Kringellocken oder große Wellen möchtest: Soll der Schwung dauerhaft im Haar bleiben, muss eine Dauerwelle her. Die entsteht immer in 3 Schritten:

Zuerst wird das Haar feucht auf Wickler gerollt. Anschließend wird ein Wellmittel aufgetragen. Es bricht die Schwefelbrücken im Haar auf, die normalerweise für seine Stabilität sorgen. Fehlen diese Querverstrebungen, wird das Haar weich und formbar. Sobald sich das Haar in die Form der Wickler gebogen hat, wird ein Fixiermittel aufgetragen. Es sorgt dafür, dass neue Schwefelbrücken geknüpft werden, um die neue künstliche Haarkrümmung dauerhaft zu erhalten. Das solltest du bei einer Dauerwelle nicht machen: Frische Dauerwellen müssen sehr vorsichtig behandelt werden. Anfangs solltest du möglichst wenig an deinen Haaren ziehen oder zerren, sonst verlieren die Wellen schnell ihre Sprungkraft. Beschwerende Kuren und Stylingprodukte solltest du in den ersten 2 Wochen ebenfalls meiden, damit sich die Locken nicht so schnell aushängen. Ebenso dürfen deine Haare in den ersten Wochen nicht koloriert werden.

Die richtige Pflege für Dauerwellen Wichtig ist, dass du dein dauergewelltes Haar regelmäßig mit Feuchtigkeit und Pflegestoffen versorgst. Shampoos und Spülungen für strapaziertes oder lockiges Haar schützen deine Mähne mit pflanzlichen Ölen oder flüssigen Haarbausteinen, damit sie nicht spröde und glanzlos wird. Einmal pro Woche solltest du eine Intensiv-Haarkur machen.

Profi-Tipp: Wir empfehlen dir die Produkte der Pflegeserie Curl Manifesto von Kérastase, die auf die Bedürfnisse von lockigem Haar zugeschnitten sind:

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Hersteller Die Curl Manifesto Serie von Kérastase pflegt lockiges Haar, ohne zu beschweren.





Die professionelle Pflegeserie ist mit Manuka-Honig und Ceramid angereichert – so wird die Haarfaser bis in die Tiefe genährt. Zudem punktet die Haarpflege für schöne Locken mit einem intensiven Duft von Frangipani und weißem Moschus.

Die verschiedenen Dauerwellen-Typen Profis unterscheiden zwischen alkalischen und sauren Dauerwellen. Die Namen beziehen sich auf den pH-Wert der Dauerwelle:

Saure Dauerwellen haben einen pH-Wert von 6 bis 6,9. Dies hat den Vorteil, dass sich die Haarschuppen nicht zu stark öffnen und das Haar vergleichsweise wenig Schaden nimmt. Saure Dauerwellen sind damit besonders für empfindliches, feines und poröses Haar geeignet. Auch gefärbtes Haar kann so dauerhaft gewellt werden.

Bei schwer wellbarem Haar, dickem und glattem Haar ist die saure Version hingegen weniger geeignet. Hierfür brauchst du eine alkalische bzw. basische Dauerwelle mit einem pH-Wert von 7,1 bis 9. Eine solche Dauerwelle ist allerdings auch etwas aggressiver als eine saure. Locken pflegen: Die besten Tipps für gesundes, glänzendes Haar

Wie schädlich ist eine Dauerwelle? Du hast es dir wahrscheinlich schon gedacht: Selbst eine deutlich sanftere saure Dauerwelle ist kein regenerierendes Pflege-Treatment. Durch die Umstrukturierung der Bindungen wird die Integrität des Haares gestört. Es besteht die Gefahr, dass die Haare brechen. Deshalb solltest du diese Art der Behandlung nicht allzu oft wiederholen.

Sind deine Haare bereits stark strapaziert, solltest du lieber auf die Dauerwelle verzichten. Ist der Schopf gesund und wird die Dauerwelle richtig ausgeführt, brauchst du aber keine Angst vor komplett zerstörten Haaren zu haben. Die Lockenmähne wird sich lediglich ein wenig trockener anfühlen als zuvor – und braucht jetzt entsprechend intensivere Pflege.

Heatless Curls: die Alternative zur Dauerwelle Eine gute Alternative zur Dauerwelle sind die Heatless Curls. Wickel dein Haar für einige Stunden, am besten über Nacht, auf. Am nächsten Morgen nur noch das Geflecht oder die Wickler lösen, einmal durchbürsten und schon sind deine Haare gewellt.

Unser Tipp: Das Handle With Curl Kit von INVISIBOBBLE stellt eine besonders gute Alternative dar, mit welcher sich im Handumdrehen schöne Locken kreieren lassen. Das Kit besteht aus zwei "Sprunchie Slim"-Haargummis sowie einem Lockenband, welches besonders weich und damit besonders haarschonend ist.

Hersteller Locken ohne Hitze? Dafür brauchst du nur das Heatless Curl Kit von INVISIBOBBLE

Wenn es schneller gehen soll, bietet sich ein Stylinggerät wie der Shark FlexStyle Haarstyler an, der die Hitze gleichmäßig im Haar verteilt. Der FlexStyle kommt mit insgesamt 5 Styling-Aufsätzen und kann in Sekundenschnelle vom Haartrockner zum Styler verwandelt werden.

Kleine Locken vs. große Wellen Die Stärke der Wellen oder Locken ist von der Größe der Wickler abhängig, die bei der Dauerwelle zum Einsatz kommen. Generell gilt: Je größer die Wickler, desto schwächer ist die Wellung – und desto geringer ist auch die Haltbarkeit.

Da das Haar für eine permanente Umformung stark gespannt werden muss, sind dem Durchmesser der Wickler Grenzen gesetzt. Normal runde Dauerwellen-Wickler sind zwischen 0,3 und 2 cm dick. Daneben gibt es noch Spiralwickler für Korkenzieherlocken und konische Wickler für natürlich wirkende Wellen.

Haltbarkeit von Dauerwellen Wie lange eine Dauerwelle hält, ist ganz unterschiedlich und kommt auf den Haartyp an. Nach 2 Wochen verliert sie bei dem größten Teil der Menschen etwas an Spannkraft. Wenn du die Dauerwelle jedoch mit Vorsicht behandelst und immer gut pflegst, solltest du dich für 2 bis 6 Monate über ein lockiges Ergebnis freuen können.

Dauerwellen für langes Haar Wenn dein Haar sehr kräftig und länger als 30 cm ist, solltest du keine Dauerwelle machen lassen. Der Grund ist einfach: Das Gewicht deines Haares ist dann zu groß. Die Locken würden sich zu schnell aushängen.

Kosten einer Dauerwelle Die Kosten einer Dauerwelle beim Friseur sind von deiner Haarlänge abhängig. Während du bei kürzeren Haaren noch im zweistelligen Bereich liegen kannst, wirst du bei längeren Haaren etwas mehr Geld ausgeben müssen. Informiere dich am besten vor deinem Friseurbesuch, welche Kosten dich erwarten werden.

Dauerwelle gegen stark krauses Haar Dauerwellen helfen, krauses Haar zu bändigen, denn die frizzy Krause wird dabei in eine definierte Lockenform gedreht. Du kannst sogar eine umgekehrte Dauerwelle machen lassen. Die Haare werden dabei mit ähnlichen Chemikalien behandelt, aber nicht auf Wickler gedreht, sondern glatt gezogen.

Aber Vorsicht: Dauerhaftes Glätten belastet das Haar noch mehr als eine Dauerwelle, da die Haare beim Glattziehen extrem stark gedehnt werden. Dadurch können sie leicht reißen und brechen.

Was tun, wenn die Dauerwelle herauswächst? Dass die Dauerwelle irgendwann herauswächst, ist kaum zu vermeiden. Dann hast du 3 Möglichkeiten:

Du kannst den dauergewellten Teil der Haare einfach abschneiden. Oder du lässt die Dauerwelle einfach herauswachsen. Keine Sorge, die Haare hängen sich mit der Zeit aus. Du hast also keine Kringel zum glatten Ansatz, sondern wahrscheinlich nur noch leichte Wellen. Eine weitere Möglichkeit ist eine Ansatzdauerwelle: Die bereits dauergewellten Haare werden dabei mit einer Gummikappe vor der erneuten Dauerwelle geschützt. Andernfalls würden sie abbrechen oder sich spalten.

FAQ: Die häufigsten Fragen zur Dauerwelle Ist eine Dauerwelle wirklich so schädlich für die Haare? Eine Dauerwelle greift die Haarstruktur an – das lässt sich nicht vermeiden. Sind deine Haare jedoch gesund und wird die Behandlung professionell durchgeführt, musst du nicht mit einem Totalschaden rechnen. Deine Locken werden sich danach etwas trockener anfühlen als zuvor und brauchen intensivere Pflege. Bei bereits stark strapaziertem Haar gilt: lieber die Finger davon lassen. Wie lange hält eine Dauerwelle? Das hängt vom Haartyp und der Pflege ab. Nach etwa zwei Wochen verliert die Wellung etwas an Sprungkraft. Mit der richtigen Pflege und etwas Vorsicht kannst du dich aber zwei bis sechs Monate über deine Locken freuen. Wie pflege ich dauergewellte Haare richtig? Feuchtigkeitspflege ist das A und O. Greife zu Shampoos und Spülungen speziell für lockiges oder strapaziertes Haar und gönn deinen Locken einmal pro Woche eine Intensiv-Haarkur. In den ersten zwei Wochen nach der Behandlung gilt außerdem: keine beschwerenden Stylingprodukte, kein Färben und so wenig Zug wie möglich. Was passiert, wenn die Dauerwelle herauswächst? Du hast drei Möglichkeiten: den dauergewellten Anteil abschneiden, die Wellen einfach herauswachsen lassen (sie hängen sich mit der Zeit aus) oder eine Ansatzdauerwelle machen lassen, bei der die bereits behandelten Haare gezielt geschützt werden.