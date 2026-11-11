„Schnell“ zu laufen, ist objektiv betrachtet subjektiv. Was für dich schnell ist, kann für jemand anderen langsam und für wieder jemand anderen unerreichbar sein. Und selbst für einzelne Läuferinnen und Läufer kann „schnell“ je nach Trainingsphase, Rückkehr nach einer Verletzung oder gelaufener Distanz etwas anderes bedeuten.

Manche Läuferinnen und Läufer verbinden Tempo mit einer bestimmten Pace pro Kilometer. Die Modedesignerin Florence Canonoy sagte zum Beispiel, für sie bedeute es, in ihrer Tracking-App Monat für Monat niedrigere Pace-Werte zu sehen. „Ich laufe einfach, um mich gut zu fühlen. Dann schaue ich auf meine Uhr und da steht zum Beispiel 5:08 pro Kilometer, und ich denke: ‚Oh, ich werde schnell‘“, erzählte sie RUNNER’S WORLD.

Für andere, wie Mollie Kaplan, hat schnelles Laufen nichts mit der Zeit auf der Uhr zu tun. „Wenn ich mich selbstbewusst und glücklich fühle, dann laufe ich meiner Meinung nach am schnellsten – wenn ich mir nicht so viel Druck mache“, sagte sie.

Für Chris Chung ist „schnell“ eine Frage des Gefühls: „Wenn ich Intervalltraining mache, fühlt sich das für mich schnell an“, sagte er. „Es ist dieses Gefühl, den Wind im Gesicht und in den Haaren zu spüren und einfach zu schweben.“

Unabhängig davon, wie du es definierst: Die meisten Läuferinnen und Läufer würden zustimmen, dass ihre Schuhe beeinflussen, wie schnell sie sich an einem bestimmten Tag fühlen – besonders am Renntag. Im Folgenden erzählen Florence, Mollie und Chris, was sie bei Rennen über unterschiedliche Distanzen über sich und ihre persönlichen Ziele gelernt haben – und zwar im On Cloudboom Strike 2.

Die Läuferinnen und Läufer Mollie Kaplan Content-Creatorin aus Fort Lauderdale, Florida. Sie spielte während des Studiums Lacrosse und ist bereits vier Marathons gelaufen.

Distanz im Cloudboom Strike 2: Marathon in Chicago

Ziel: Eine persönliche Bestzeit aufstellen

Chris Chung Industriedesigner und Content-Creator aus Jericho, New York. Er läuft seit zehn Jahren und absolvierte 2025 seinen ersten Marathon.

Distanz im Cloudboom Strike 2: Halbmarathon in Vancouver, British Columbia

Ziel: Unter 1:50 Stunden bleiben

Florence Canonoy Modedesignerin aus Brooklyn, New York. In der Highschool und während des Studiums lief sie gelegentlich; in diesem Jahr begann sie, das Laufen ernsthafter zu betreiben.

Distanz im Cloudboom Strike 2: 5-km-Lauf in New York City

Ziel: Sich selbst herausfordern und nach einer Hüftbeugerverletzung wieder ins Laufen einsteigen

On Gemeinsam mit Athletinnen und Athleten für Marathons und Halbmarathons entwickelt. Mit dem CloudTec Sphere™-Dämpfungssystem für ein schnelles Laufgefühl und Helion™ HF Hyper Foam für Energierückgabe.



RUNNER’S WORLD: Mit welchem Ziel seid ihr in euer Rennen gegangen?

Mollie: Mein erster Marathon in New York City 2024 war mein schnellster. Seitdem wollte ich eine persönliche Bestzeit aufstellen. Doch vor Chicago gab es eine gelbe Wetterwarnung, und die Bedingungen waren alles andere als ideal. Das hat mich etwas frustriert, denn nachdem ich den ganzen Sommer bei Hitze trainiert hatte, freute ich mich sehr auf einen Marathon bei kühlerem Wetter und war definitiv bereit für eine persönliche Bestzeit. In den letzten zwei Wochen vor dem Rennen habe ich mir dann aber den Druck genommen. Mein Ziel war, nicht auf die Uhr zu schauen. Ich wollte einfach nach Gefühl laufen und mich nicht verrückt machen.

Chris: Es war mein erster Halbmarathon nach einer Verletzung – einem Ermüdungsbruch im Oberschenkelknochen. Ich war ein Jahr lang keine 21,1 Kilometer gelaufen und dachte mir: „Ich lasse es einfach auf mich zukommen und schaue, wie ich mich fühle. Ich will einfach unter 1:50 bleiben.“

Florence: Bei den letzten paar Rennen hatte ich es locker angehen lassen, aber diesmal fühlte ich mich wirklich gut. Also dachte ich: „Okay, jetzt gebe ich Gas.“ Es war eines meiner ersten Rennen, das ich wirklich ernst genommen habe.

Wie habt ihr euch am Anfang des Rennens gefühlt?

Mollie: Ich fühlte mich von Anfang an ziemlich stark und wusste, dass es ein guter Tag werden würde. Normalerweise merke ich das schon im ersten Kilometer. Der Cloudboom Strike 2 gibt einem irgendwie Tempo, ohne dass man sich dafür anstrengen muss. Er bringt einen ein Stück nach vorne – das ist wirklich toll.

Chris: Ich startete ganz vorne und ließ mich von der schnellen Startwelle mitreißen. Schon in den ersten 400 Metern lief ich in meinem Bestzeit-Tempo – etwa 3:56 Minuten pro Kilometer – und dachte: „Das halte ich ganz sicher nicht durch, denn dafür habe ich überhaupt nicht trainiert.“ Also nahm ich Tempo heraus. Ich wusste, dass es auf der Strecke ein paar Hügel gab, und orientierte mich deshalb einfach daran, wie anstrengend es sich anfühlte. Der Cloudboom Strike 2 blieb auch dann reaktionsfreudig, als ich etwas langsamer wurde. Mir gefiel, dass die Rocker-Geometrie nicht zu aggressiv wirkte – ich hatte also nicht das Gefühl, das ganze Rennen auf den Zehenspitzen laufen zu müssen. Gleichzeitig fühlte sich das Abrollen sehr geschmeidig an und half mir, meine Schrittfrequenz gut beizubehalten. Das Obermaterial war bequem und fühlte sich nicht zu eng an. Es gab etwas Spielraum und der Schuh war leicht und atmungsaktiv.

Florence: Am Anfang fühlte ich mich richtig gut, also lief ich sehr schnell los. Der Cloudboom Strike 2 hatte eine richtig gute Energierückgabe. Ich hatte das Gefühl, die ganze Zeit zu federn, und meine Hüften wurden nicht stark belastet – das war toll. Der Schuh war auch ziemlich atmungsaktiv. Das half, denn an dem Tag war es wirklich, wirklich heiß.

Gab es Abschnitte in euren Rennen, in denen ihr euch besonders stark oder schnell gefühlt hast?

Mollie: Meine Mutter, meine Schwester und mein Freund standen an vier Stellen entlang der Strecke. Jedes Mal, wenn ich sie sah, gab mir das direkt danach einen Energieschub. Der Wendepunkt kam für mich bei etwa 32 Kilometern. Ich dachte: „Ich fühle mich immer noch so gut – ich könnte jetzt sogar schneller werden.“ So etwas hatte ich bei einem Marathon noch nie erlebt. Als ich dann bei etwa 39 Kilometern endlich auf meine Uhr schaute, wusste ich, dass ich noch gut drei Kilometer vor mir hatte und ganz nah an meiner persönlichen Bestzeit war. Da begann ich, das Tempo anzuziehen. Das war ein unglaublich gutes Gefühl.

Chris: In Vancouver gibt es einen Streckenabschnitt entlang der Ufermauer – man läuft buchstäblich direkt am Meer entlang. Da ich meistens allein trainiere, genieße ich manchmal die Ruhe und dass keine Menschenmenge da ist. Ich nahm für eine Weile meine Kopfhörer ab und hörte meinen eigenen Schritten und meinem Atem zu, während ich die Aussicht auf mich wirken ließ. Dazu kam noch der Wind vom Meer, und man hat einfach das Gefühl, dahinzugleiten.

Florence: In der Mitte und gegen Ende haben mich natürlich die anfeuernden Menschen sehr unterstützt. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass mein Schritt richtig gut war: Ich federte und lief wie im Fluss, ohne mich wackelig oder steif zu fühlen. Ich habe Schuhe, die etwas zu steif sind; dann merke ich etwas im Körper oder in der Hüfte. Gegen Ende war der Cloudboom Strike 2 aber wirklich gut.

Ist euch am Cloudboom Strike 2 etwas in puncto Komfort, Stabilität oder Reaktionsfreudigkeit aufgefallen, als die Erschöpfung einsetzte?

Mollie: Im letzten Drittel des Rennens fühlten sich die Schuhe richtig gut und bequem an, und auch mein Körper fühlte sich gut an. Zu diesem Zeitpunkt des Rennens war das ein sehr gutes Zeichen. Die Schuhe fühlten sich aber immer noch sehr federnd an. Als ich das Tempo etwas anzog, fühlte sich mein Schritt ganz natürlich an.

Chris: Andere Wettkampfschuhe können sehr fest und aggressiv sein. Bei diesem Schuh fühlte sich die zusätzliche Dämpfung für mein aktuelles Fitnesslevel richtig gut an. Das Gefühl ist ein wenig trügerisch, weil es so wirken kann, als würde der Fuß einsinken. Gleichzeitig bekommt man aber die Reaktionsfreudigkeit zurück.

Florence: Ich glaube, die Dämpfung hat geholfen. In Harlem gab es einen großen Hügel, der etwas schwierig war, aber der Schuh hat mich nach vorn gebracht.

Was ging euch durch den Kopf und wie habt ihr euch gefühlt, als ihr euch der Ziellinie genähert und sie überquert habt?

Mollie: Ich habe meine persönliche Bestzeit um drei Minuten verbessert. Wenn man an all die kleinen Dinge denkt, die anders hätten laufen können, ist das wirklich knapp. Ich habe bei jedem Rennen, das ich gelaufen bin, beim Überqueren der Ziellinie geweint – besonders auf den letzten 100 Metern. Ich werde sehr emotional, wenn ich daran denke, was ich gerade geschafft habe, noch bevor ich überhaupt an die persönliche Bestzeit denke. Einen Marathon zu beenden, ist einfach unglaublich, und jedes Mal bin ich sehr stolz darauf. Ich denke dann an die ganze Zeit und Arbeit, die ich investiert habe, an die Monate davor. Wenn man die Ziellinie überquert, ist das ein überwältigendes Gefühl.

Als ich meine Zeit sah, blieb ich allerdings kurz stehen, weil ich so aufgeregt und glücklich war. Ich werde den Cloudboom Strike 2 auf jeden Fall wieder tragen und ihn allen empfehlen, die auf der Suche nach neuen Laufschuhen für Wettkämpfe sind.

Chris: Ich weiß, dass ich schnell laufen kann – ich wusste nur nicht, ob ich die nötige Fitness dafür hatte. Deshalb war es ein gutes Gefühl, in 1:37 Stunden ins Ziel zu kommen. Ich war froh, dass ich meinen Körper stärker fordern konnte als im vergangenen Jahr.

Florence: Ich ging in das Rennen, ohne auf meine Uhr zu schauen. Als man dann die Kuhglocken hört, fing ich an, mich richtig gut zu fühlen. Ich dachte: „Weißt du was? Ich bin fast fertig. Die Ziellinie ist direkt da vorn – dann kann ich genauso gut sprinten.“ Also habe ich genau das gemacht. Es fühlte sich großartig an. Alle haben gejubelt.

Was hat dir dieses Rennen im Rückblick über deine Fähigkeit beigebracht, schnell zu laufen – was auch immer das für dich bedeutet?

Mollie: Ich arbeite daran, schon ab dem ersten Kilometer an mich zu glauben, statt erst ab Kilometer 21. Ich zweifle oft an mir selbst, besonders an der Startlinie. Ich kann mir sagen: „Es ist okay, wenn du etwas langsamer läufst und dein Ziel nicht erreichst.“ Allen, die für einen Marathon trainieren oder ein ähnliches Ziel erreichen möchten, würde ich sagen: Glaubt an euch. Genießt den Weg. Feiert auch die kleinen Erfolge, besonders während des Trainings.

Chris: Um wieder dieses Tempo zu erreichen, weiß ich, dass ich mehr schnelle Laufeinheiten machen muss. Es geht aber auch darum, langfristig zu denken. Erzwingen kann man es nicht.

Florence: Dieses Rennen hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, mich auf mein Gefühl zu verlassen und nicht zu sehr auf die Uhr zu achten. Wenn ich oft auf die Uhr schaue, laufe ich eher etwas langsamer. Wenn ich mich aber einfach auf mich selbst konzentriere, auf das, was gerade in meinen Kopfhörern läuft, und darauf, mich gut zu fühlen und einfach loszulaufen, bin ich schneller. Wir haben unsere Ziele, aber wir sollten uns auch darauf verlassen, wie wir uns fühlen. Das Wichtigste ist meiner Meinung nach, einfach Spaß daran zu haben.