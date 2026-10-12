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Geschichten, die zu dir sprechen

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Geschichten, die zu dir sprechen

Mit Audible hast du Hörbücher und Hörspiele bei dir, mit denen du besser durch den Alltag kommst. Hier zeigen wir dir Inspiration für deine Everyday-Upgrades zum Hören.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 12.10.2026
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Geschichten, die zu dir sprechen
Foto: Max Kruse

Mit einem guten Hörbuch kommst du besser durch den Alltag: Hier zeigen wir dir, wie du Wege, deine Yoga-Session und den Ausflug ins Grüne noch intensiver erleben kannst – denn mit Audible hast du Geschichten bei dir, die zu dir sprechen.

Darum wirst du deinen Arbeitsweg in Zukunft lieben

Wenn du einfach nur von A nach B kommen willst oder musst, wünschst du dir schnell, dass es rasch vorübergeht, oder? Mit einem Hörbuch sieht das anders aus. Einfach einen aktivierenden Titel in der Audible-App starten, schon wirst du durch gute Unterhaltung wach und bist vielleicht sogar etwas traurig, dass die Fahrt mit der U-Bahn schon zu Ende ist. Ihre Hör-Empfehlung zeigt Susanna dir hier im Video:

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