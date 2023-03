Gewinne mit adidas TERREX ein Wochenende in den Bergen

Bist du neugierig und willst wissen, was noch alles in dir steckt? Du bist motiviert, dein Leben und dein Umfeld aktiv zu gestalten? Und du bist eine Naturliebhaberin, die Lust auf eine gute Zeit in den Bergen hat? Dann mach jetzt unbedingt beim Gewinnspiel mit und beschreite mutig den Weg zu mehr Selbstbestimmtheit und Kraft: adidas TERREX bietet dir im Rahmen eines Wochenendes im Gasteinertal in Österreich inmitten einer Gruppe gleichgesinnter Outdoor-Fans die Chance auf einen außergewöhnlichen Workshop – exklusiv für Frauen – zum Thema DESIGN YOUR LIFE. Hierbei trifft sportliches Wandern in alpiner Kulisse auf Coaching und Design Thinking.

Das steckt hinter „DESIGN YOUR LIFE" Fragst du dich, was Outdoorsport mit Entscheidungen im privaten oder beruflichen Leben zu tun hat? Nun, sehr viel, denn Fragen wie "Welches ist mein nächster Schritt? In welche Richtung soll ich gehen? Wie erreiche ich meine Ziele?" kennen viele Frauen nicht nur von ihren Wandertouren, sondern aus diversen Lebenslagen. Im adidas Terrex "Design your life"-Workshop mit Anna Weiß wird es darum gehen, gute Entscheidungen zu treffen – am Berg ebenso wie im Privat- und Arbeitsleben.

Anna Weiß zeigt den Teilnehmerinnen, wie man sich von alten Denkmustern trennt, Glaubenssätze aufbricht und einen sehr ehrlichen Blick auf seinen Istzustand richtet. "Design Thinking" beschreibt Methoden, die dabei helfen, kreative Lösungen für komplexe Probleme zu finden. Der Workshop ist so angelegt, dass die Teilnehmerinnen kompakt und intensiv an Visionen arbeiten und die regelmäßigen Pausen wandernd in der Natur verbringen. Dazu gibt es kleinere Aufgaben zu lösen, die das Bewusstsein und die Achtsamkeit schärfen, damit jede Teilnehmerin am Ende des Wochenendes das eigene Leben aus neuen Blickwinkeln betrachten und ganz aktiv (um-)gestalten kann.

Optimal ausgerüstet für dein Outdoor-Abenteuer

Wenn es hoch in die Berge geht, darf natürlich die richtige Ausrüstung nicht fehlen. Dafür sorgt adidas TERREX: Die Outdoor-Marke von adidas bietet hochwertige technische Bekleidung wie Schuhe zum Wandern, Bergsteigen, Trailrunning und für den Wintersport.

Der leichte und nachhaltige adidas TERREX WMN Hiker wurde von Frauen für Frauen entwickelt und ist der ideale Begleiter für dein Wochenend-Abenteuer in den Bergen – so bist du nicht nur sicher, sondern auch stylish unterwegs. Dieser Wanderschuh bietet Komfort und Unterstützung auf jedem Untergrund und eignet sich für Freizeitspaziergänge ebenso wie für Wochenendausflüge. Der adidas TERREX WMN Hiker wurde in Zusammenarbeit mit weiblichen Hiking Communities getestet und entwickelt. Während die ContinentalTM Gummi-Außensohle zuverlässigen Halt auf jedem Terrain bietet, sorgt die adidas RAIN.RDY Membran für einen wasserabweisenden Schutz, selbst wenn du doch mal in ein Sommergewitter kommen solltest.

Jetzt mitmachen und einen Weekend-Trip gewinnen!

Hast du Lust, ein Wochenende in den Bergen zu verbringen? adidas TERREX lädt dich zu einem Hiking- und Workshop-Erlebniswochenende in Gasteinertal im Salzburger Land in Österreich ein. Mit wunderschönen Wanderwegen, saftig grünen Wiesen, imposanten Bergen, tosenden Wasserfällen und romantischen Berghütten ist Gastein ein wahres Hiking-Paradies. Du übernachtest all-inclusive im Doppelzimmer im Designhotel BLÜ und auf einer romantischen Berghütte in 2467 Meter Höhe. Das Einzige, worum du dich kümmern musst, ist deine individuelle Anreise. On top stellt dir adidas TERREX ein Ausrüstungspaket im Wert von ca. 1000 Euro zur Verfügung.

Das hört sich nach einem perfekten Wochenende an und du hast vom 08. bis 11. Juni 2023 noch nichts vor? Dann bist du beim Workshop richtig, wenn du trittsicher bist, Kondition für Wanderungen von ca. 1400 Höhenmeter und 4-5 Stunden am Tag mitbringst – und einen dieser Punkte mit einem lauten und deutlichen "Ja!" beantworten kannst:

Bist du eine outdoorbegeisterte Frau, die Wanderungen vor alpiner Kulisse liebt?

Bist du eine Outdoorsportlerin, die sich gerne mit Gleichgesinnten verbinden und austauschen will?

Bist du eine neugierige Frau, die wissen will, was noch alles in ihr steckt?

Bist du motiviert, dein Leben und dein Umfeld aktiv zu gestalten?

Bist du eine Naturliebhaberin, die Lust auf eine gute Zeit in den Bergen hat? Das trifft auf dich zu? Dann fülle einfach das unten stehende Formular aus und mach den ersten Schritt auf einer Reise zu dir selbst. Entdecke, was in dir steckt, und erlebe einzigartige Gipfelmomente. Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeiter der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinnerin wird schriftlich benachrichtigt. Teilnahmeschluss ist der 04. Mai 2023. Wir wünschen viel Glück!

