So kommst du in 7 Chakren zum Yoga-High

Wie bitte, Tschakka?! Nein, nein: Chakra. Von diesem Begriff ist beim Yoga immer wieder die Rede. Aber was soll das sein? Das erklären wir dir hier.

Kurz gesagt sind Chakren spirituelle Energiezentren, die sich auf Körper, Geist und Seele auswirken und dir Energie, Kraft und Balance schenken. Lang gesagt – lies selbst:

Was sind Chakren genau?

Chakren werden in der Yogalehre als unsichtbare Energiezentren verstanden. Laut der Lehre durchziehen den Körper tausende feinstoffliche Energiebahnen (Nadis). "Die Chakren sind die Verkehrsknotenpunkte dieser energetischen Infrastruktur“, sagt Yogalehrer-Ausbilderin Marion Schwarzat. Die 7 wichtigsten Knoten, auf die sich die Lehre größtenteils beschränkt, sind entlang der Wirbelsäule angeordnet und "schwingen" in einer bestimmten Frequenz, die sich auf Körper, Geist und Seele auswirkt.

Wissenschaftlich belegt ist das Chakren-System bisher nicht, doch viele Naturheilverfahren beziehen sich darauf. Alles Unfug, denkst du? Ein Allgemeinmediziner widerspricht: „Dort, wo man die Chakren verortet, befinden sich im Körper dicke Nervenkörperansammlungen des vegetativen Nervensystems, sogenannte Ganglien. Die Chakren sind also keine reine Erfindung“, erklärt Dr. Michael Feld, Allgemeinmediziner aus Köln. Die Lage der Chakren entspricht denen der Hauptnervenzentren des Körpers und seinen wichtigsten endokrinen Drüsen.

Jedes Chakra hat eine bestimmte Farbe von rot über orange, gelb, grün, blau bis violett. © Mikhail Nilov / pexels.com

Welche Bedeutung haben die Chakren?

Die Chakren sind für einen gleichmäßigen Energiefluss im Körper verantwortlich. Ist ein Chakra "blockiert", soll dies negative Folgen auf die eigene physische, wie auch psychische Verfassung haben. Ziel ist es also, Blockaden zu lösen oder im besten Fall direkt zu vermeiden, sodass Schmerzen und Probleme gar nicht erst entstehen können.

Die 7 Hauptchakren stehen jeweils für ein großes Lebensthema. „Das ist auch der Grund, weshalb Yoga berührt: Weil wir tiefe Themen erreichen, ohne es sagen zu müssen“, sagt Schwarzat.

Schauen wir uns die 7 Chakren und ihre Wirkung genauer an und testen, wie es bei dir um die einzelnen Chakren steht.

So funktioniert der Chakren-Test

Anhand von 5 Aussagen kannst du bei jedem Chakra überprüfen, ob der Energiefluss hier stimmt oder du dich mehr mit diesem Chakra und seinem Thema auseinandersetzen solltest, zum Beispiel durch Yoga und Meditation. Je mehr Aussagen auf dich zutreffen, desto stärker ist dieses Chakra aus dem Gleichgewicht.

Mit Yin und Yang Yoga zur inneren Balance

Die Bedeutung und Wirkung der 7 Chakren

Hier findest du die genaue Beschreibung der einzelnen Chakren und ihrer Bedeutung:

1. Das Wurzelchakra

Schneider- oder Lotussitz: Stabile Sitz- und Stand-Haltungen helfen dir, deine Verbindung zum Boden zu spüren. Setz dich mit gekreuzten Beinen hin und drücke beide Sitzbeinknochen fest in den Boden. Das gibt dir Stabilität und die Wirbelsäule kann sich von unten gestützt aufrichten. Etwas erhöht auf einem Yogablock, kannst du die Beine leichter zu den Seiten öffnen und die Sitzknochen erden. © Valenty / Shutterstock.com

Wirkung:

physisch erdend

emotional beruhigend

mental stabilisierend

spirituell vertrauend

Affirmation: „Ich bin sicher!“

„Das Wurzelchakra, Muladhara, ist aus meiner Sicht das wichtigste Chakra, da es für Sicherheit und Stabilität verantwortlich ist“, sagt Schwarzat. Es befindet sich im Beckenboden zwischen den beiden Sitzbeinknochen und verwurzelt uns auf der Erde. Hier schlummert die sogenannte „Kundalini Shakti“, die Energie, die beim Yoga über die Chakren entlang der Wirbelsäule bis nach oben zur Krone des Kopfes geleitet werden soll.

„Wie es um das Wurzelchakra steht, entscheidet sich in den ersten 7 Lebensjahren. Wer in schwierigen Verhältnissen aufwächst und sich als Kind nicht sicher und geborgen fühlt, trägt diese Unsicherheit oft auch als Erwachsener noch in sich.“ Diese Menschen sind oft ängstlich und schnell erschöpft. Was hilft? Alles, was dich erdet. Verbringe möglichst viel Zeit in der Natur und gehe viel barfuß – besonders wenn die folgenden Aussagen auf dich zutreffen:

Ich habe Angst vor der Zukunft und wenig Vertrauen in das Leben

Ich bin häufig kraft- und energielos, neige zu Erschöpfung

Ich bewege mich selten und friere an Händen und Füßen

Ich mache mir oft Sorgen um meine finanzielle Zukunft

Ich leide regelmäßig unter Darmproblemen

2. Das Sakralchakra

Taube: Aus dem Downdog bringst du ein Knie nach vorne und legst es unter dem Oberkörper zur Seite ab. Lege das hintere Bein gerade nach hinten ab. Das Becken tief und den Oberkörper über das angewinkelte Bein nach vorne sinken lassen. Stütze dich auf den Unterarmen ab. © DODOMO / Shutterstock.com

Wirkung:

physisch lockernd

emotional befreiend

mental zulassend

spirituell öffnend

Affirmation: „Ich habe das Recht zu fühlen und meinen Gefühlen zu vertrauen“

Das Sakralchakra, Svadhishthana, liegt etwa eine Handbreit unterhalb des Bauchnabels in der Mitte des Beckens und ist dein emotionales Energiezentrum. „Es wird dem Element Wasser zugeordnet, und da der menschliche Körper zu über 65 Prozent aus Wasser besteht, hat es energetische Auswirkungen, wenn wir mit fließenden Bewegungen beim Yoga das Wasser in uns zum Schwingen bringen: So kommen wir aus dem Denken mehr ins Fühlen.“

Umgangssprachlich bezeichnen wir es häufig als „Bauchgefühl“ – wenn wir Schmetterlinge im Bauch haben oder ein beklemmendes, mulmiges Gefühl. Du spürst eher letzteres? Dann entdecke deine spielerische Seite und erinnere dich daran, was dir als Kind im Alter von 7 bis 14 Jahren Freude bereitet hat, vor allem je mehr diese Punkte auf dich zutreffen:

Ich habe sexuelle Probleme oder fühle mich unbefriedigt

Ich verspüre kaum Lebensfreude und Genuss

Kreativ sein fällt mir schwer

Ich werde schnell eifersüchtig

Ich habe oft Rücken-, Regelschmerzen oder Blasenentzündungen

Aktiviere deine Selbstheilungskräfte

3. Das Solarplexuschakra

Drehsitz: Im Sitzen stellst du den linken Fuß an der Außenkante des rechten Oberschenkels ab und umarmst mit dem linken Arm das linke Bein. Strecke den rechten Arm nach oben, drehe dich ausatmend gegen das aufgestellte Bein und setze die Fingerspitzen hinter deinem Becken ab. Einatmend nach oben Länge schaffen, ausatmend drehen. Einatmen, Luft anhalten und nach vorn zurückdrehen. © Valenty / Shutterstock.com

Wirkung:

physisch stärkend

emotional aufbauend

mental fokussierend

spirituell aktivierend

Affirmation: "Ich übernehme die Verantwortung, die ich für mein Leben trage"

Das Solarplexuschakra, häufig auch Manipura oder Sonnengeflecht genannt, liegt zwischen den unteren Rippenbögen eine Hand breit unter dem Brustbein. "Hier entsteht unser inneres Feuer, die Willenskraft, die uns antreibt und unser Handeln lenkt", sagt die Yoga-Expertin. "Wenn das Solarplexuschakar ausgeglichen ist, sind wir sozusagen Feuer und Flamme, nehmen Herausforderungen an und reagieren ganz spontan – aus dem Bauch heraus – auf unterschiedliche Situationen."

Selbstvertrauen und -behauptung entwickeln sich laut Chakrenlehre in der Jugend. Menschen, deren drittes Chakra geschwächt ist, fehlt es an Lebensenergie und Selbstwertgefühl, was oft zu einer passiven Opferhaltung führt. Ein überaktives drittes Chakra äußert sich hingegen in Kontrollwahn, übertriebenem Ehrgeiz, Egoismus und ständiger Rebellion. Das können Anzeichen sein:

Ich verliere oft die Kontrolle über meine Gefühle

Es fällt mir schwer mich durchzusetzen, Kritik belastet mich

Ich neige zu Ängsten und Schlafstörungen

Stress schlägt mir auf den Magen

Ich habe Probleme mit meinem Gewicht, leide an einer Essstörung

4. Das Herzchakra

Kobra: Lege dich auf den Bauch und platziere die Hände unter den Schultern. Drücke Fußrücken und Schambein fest in den Boden und richte den Oberkörper nach vorne und oben auf. Nicht aus den Armen hochdrücken, sondern das Herz nach vorne schieben. Dabei rollst du die Schultern nach oben und hinten. Der Kopf bleibt in Verlängerung der Wirbelsäule, den Po nicht kneifen. © Valenty / Shutterstock.com

Wirkung:

physisch weitend

emotional zuwendend

mental öffnend

spirituell verbindend

Affirmation: „Ich liebe mich selbst, wie ich bin. Mit Respekt, Ehrlichkeit, Verständnis und Geduld.“

Das Herzchakra, Anahata, befindet sich auf Höhe des anatomischen Herzens, ist aber nicht nach links verschoben, sondern in der Mitte des Brustkorbs. Während die drei unteren Chakren für Stabilität und die drei oberen für Freiheit stehen, symbolisiert das vierte Chakra die ausgleichende Mitte und steht vor allem für Liebe und Mitgefühl. "Die Energie des Herzchakras macht uns liebevoll, mitfühlend und warmherzig. "Menschen mit einem schwachen Herzchakra tun sich laut Chakrenlehre schwer damit, Zuneigung zu zeigen und Kontakt zuzulassen. Das Element, das dem Herzchakra zugeordnet ist, ist Luft, da es auch auf die Lunge wirkt. "Eine herzöffnende Yogasequenz mit vielen Rückbeugen weitet den Brustkorb und leitet so auch mehr Energie ins Herzchakra", sagt Schwarzat. Diese Aussagen zeigen, ob du dich mehr öffnen und deinem Herzen folgen solltest:

Ich fühle mich oft einsam und habe Angst vor Zurückweisung

Es gibt höchstens 1-2 Menschen, die ich aus tiefstem Herzen liebe

Es kriselt in meiner Beziehung oder ich bin frisch getrennt

Nach Treffen mit Freunden fühle ich mich oft erschöpft

Ich habe Herzbeschwerden oder Atemprobleme (z. B. Asthma)

7 Tipps für gutes Karma

5. Das Kehlchakra

Schulterstand: In Rückenlage schwingst du die Beine über den Kopf und stellst die Füße hinter dem Kopf am Boden ab. Stütze beide Hände in den Rücken und die Oberarme in den Boden. Von hier aus streckst du die Beine nach oben aus. Das Becken ist über den Schultern. Füße wieder hinter dem Kopf abstellen, Hände lösen und langsam über den Rücken abrollen. © lkidogooo / Shutterstock.com

Wirkung:

physisch befreiend

emotional wahrnehmend

mental klärend

spirituell reinigend

Affirmation "Ich hab etwas zu sagen und bin es wert, gehört zu werden."

"Beim Kehlchakra, Vishuddha, geht es darum, in seine Authentizität zu finden und zu lernen, sich klar auszudrücken", sagt die Yoagausbilderin. Es liegt in der Mitte des Halses und beeinflusst unsere Kommunikation – das Sprechen, aber auch das Zuhören. Letzteres fällt besonders schwer, wenn das Chakra überaktiv ist. Sehr schüchterne Menschen, die sich nicht trauen, ihre Meinung zu sagen, haben oft ein schwaches Halschakra.

"Es steht für all die Dinge, die wir nicht gesagt haben, die uns im Hals steckengeblieben sind und so immer noch auf der Seele liegen", sagt Marion Schwarzat. Was hilft? Singen und jede Form des kreativen, stimmlichen Ausdrucks. Auch wenn du dich für unmusikalisch hältst: ein Lied zu summen, hilft dein Halschakra in Schwung zu bringen. Versuche weniger zu reden, aber mehr zu sagen – insbesondere wenn diese Aussagen auf dich zutreffen:

Ich bin eher schüchtern und unsicher

Es fällt mir schwer meine Meinung zu sagen

Obwohl ich kreativ bin, habe ich oft eine Blockade

Ich wähle oft unbewusst die falschen Worte oder rede viel zu viel

Ich habe oft Nackenschmerzen oder Probleme mit der Schilddrüse

Diese Yoga-Tools brauchst du wirklich

6. Das Stirnchakra

Vorbeuge: Im hüftgelenksweiten streckst du die Arme über den Kopft und tauchst ausatmend mit langem Rücken mit dem Oberkörper nach unten. Stelle die Fingerspitzen oder Handflächen am Boden ab. Beuge leicht die Knie und lege den Oberköper auf den Oberschenkeln ab, um den Rücken zu längen, bevor du die Beine langsam wieder streckst. Knie beugen und einatmend aufrichten. © DODOMO / Shutterstock.com

Wirkung:

physisch wahrnehmend

emotional erfüllend

mental klärend

emotional inspirierend

Affirmation: "Ich folge meiner Vision."

"Wer bin ich? – Diese Frage steht beim Ajna-Chakra, dem Stirnchakra, im Vordergrund." Es befindet sich in der Mitte des Kopfes zwischen den Augenbrauen und wird häufig auch "drittes Auge" genannt. Das dritte Auge versteht, was die physischen Augen sehen. Laut Chakrenlehre bekommt dieses Chakra insbesondere ab dem 36. Lebensjahr eine größere Bedeutung, wenn sich der Blick auf das Leben verändert, weil sich unsere Illusionen durch Enttäuschungen auflösen und wir unserer eigenen Vision folgen.

Menschen mit einem starken Stirnchakra haben oft besonders gute Ideen. Ein geschwächtes Strinchakra äußert sich in Konzentrationsschwäche, Engstirnigkeit und Festhalten an unrealistischen Zielen. Die folgenden Aussagen zeigen, dass du bisherige Vorstellungen über das Leben überdenken und deiner Intuition folgen solltest:

Es fällt mir schwer, Ziele zu setzen. Mir fehlt oft die Richtung im Leben

Ich erkenne keinen besonderen Sinn im Leben und bin oft depressiv

Ich hätte gern mehr Fantasie

Ich habe kaum Zugang zu meiner Intuition

Ich habe oft Konzentrationsschwierigkeiten oder Kopfschmerzen

7. Das Kronenchakra

Shavasana: Die wichtigste Yogaübung kommt erst am Ende jeder Yogastunde: die Meditation in Shavasana. Nachdem du den ganzen Körper bewegt und Energie durch alle Chakren gelenkt hast, bleibt in der abschließenden Rückenlage nichts mehr zutun, außer die Füße locker zu den Seiten und die Schulterblätter tief in die Matte sinken zu lassen und dich vielleicht einer spirituellen Erfahrung zu öffnen. © dityazeml / Shutterstock.com

Wirkung:

physisch aufrichtend

emotional beruhigend

mental entspannend

spirituell erhebend

Affirmation: "Ich nehme die Welt an wie sie ist, ich bin ein Teil davon."

Das siebte Chakra, Sahasrara, liegt am Scheitel, der Krone des Kopfes. Hier geht es um die Erweiterung des Bewusstseins und darum, zu erkennen, dass alles mit allem verbunden ist. Klingt abgehoben, ist aber ein ganz menschliches Bedürfnis. Seit jeher suchen Menschen in Religion und Spiritualität eine Verbundenheit, um die innere Leere zu füllen. "Während uns das Wurzelchakra auf der Erde verwurzelt, verbindet uns das Kronenchakra mit unserem inneren Licht", sagt Schwarzat.

Die Energie des Kronenchakras erzeugt ein Gefühl von Harmonie und tiefem Frieden. Menschen mit einem schwachen Kronenchakra sind oft misstrauisch, haben Schwierigkeiten sich zu entscheiden und spüren eine scheinbar grundlose Unzufriedenheit, die sich manchmal in einer Midlifecrisis äußert und dazu führt, dass wir uns auf das Wesentliche im Leben besinnen und von vorn beginnen.

Ich bin geistig oft sehr erschöpft

Ich kann mich nur schwer entscheiden

Ich habe eine chronische Erkrankung oder Immunschwäche

Ich glaube, dass mit dem Tod alles vorbei ist

Es fällt mir schwer, still zu werden und zu meditieren

Namastay on the couch: Sofa-Yoga

Wie kann ich Chakren aktivieren oder reinigen?

Es gibt viele verschieden Formen der Chakren-Arbeit. Yoga ist ein Beispiel. Dabei spielt es übrigens keine Rolle, ob die Yogalehrerin in der Stunde von Chakren spricht oder nicht, denn jede Vinyasa-Yogastunde ist entlang der Chakrenleiter aufgebaut und wirkt deshalb auch energetisch. Wer tiefer in das Thema einsteigen möchte, dem empfehlen wir das Buch "Innen.Aussen - Das Yoga-Chakra-Buch" von Elena Lustig und Annette Söhnlein.

Du musst selbst herausfinden, ob Chakra-Yoga bei dir wirkt. Wenn ja, kann die Beschäftigung mit den Chakren dir helfen, einen Weg zu dir selbst zu finden.