Schlau durch Streaming: Was du auf Netflix lernen kannst

Klar, wenn du es dir nach einem langen Arbeitstag vor deinem Fernseher oder Laptop gemütlich machst, um zu netflixen, dann möchtest du dich natürlich entspannen. Erstmal runterkommen, einfach abschalten.

Das bedeutet aber nicht zwangsweise, dass du auch deinen Kopf auf Durchzug stellen musst. Diese 5 Netflix-Dokumentationen sind nicht nur superspannend, sondern auch sehr aufschlussreich. Sie helfen dir dabei, Fragen zu beantworten, die dir ganz bestimmt schon länger in deinem Hinterkopf herumschwirren...

Wie sinnvoll ist Achtsamkeit?

"Explained"

In kurzen Episoden beantwortet "Explained" Fragen des Zeitgeists. Mittlerweile gibt es 3 Staffeln sowie Sonderfolgen zu Themen wie Geld, Sex und auch dem Coronavirus. Besonders interessant: Die Folge zu "Explained: Unser Kopf", in der es um Achtsamkeit geht. Der Buddhist und Achtsamkeits-Guru Yongey Mingyur Rinpoche praktizierte 4 Jahre lang täglich Achtsamkeitsmeditation.

Neurowissenschaftler entdeckten im Anschluss, dass das Gehirn des 41-Jährigen dem eines 31-Jährigen gleicht. Mind-blowing, oder? Auch seine Fähigkeit, Empathie zu empfinden erhöhte sich messbar drastisch...

Bevor wir hier noch mehr verraten: Ansehen! Und feststellen, dass es sich definitiv lohnt, dass du dich so oft darin übst, noch achtsamer und bewusster durch dein Leben zu gehen. Also versuch dir (auch weiterhin) diese Zeit für dich zu nehmen.

Wie stehe ich zu meinem Körper?

„Strip Down, Rise Up – Die heilende Kraft des Entblößens“

Immer heißt es, man soll den eigenen Körper umarmen, einfach annehmen, wie er ist. Dankbar sein! Das ist keine leichte Sache, vor allem für Frauen. In „Strip Down – Rise Up“ stellen sich rund 20 Frauen genau dieser Herausforderung und lernen nicht nur ihre Körper, sondern insbesondere sich selbst, ihre Emotionen und Erfahrungen besser kennen – und das Alles mit Hilfe von Pole Dance.

Genau, richtig gehört. Der intime, sexuell aufgeladene Tanz-Sport wird als Schlüssel genutzt, um sich den eigenen Traumata, Body Shaming und anderen negativen Erfahrungen zu stellen… Und, um sich endlich von der wertenden (Männer-) Welt zu befreien und den eigenen Körper zurückzugewinnen.

Wie du lernst, dich selbst zu lieben

Mit viel Charme wird die Gruppe ein halbes Jahr lang auf ihrem Weg begleitet. Oft tränenreich, andere Male empowered und hoffnungsvoll. Die Erkenntnis: hier geht es um weit mehr als Pole Dance. Es geht um eine Reise zu sich selbst und zu mehr Selbstvertrauen und Selbstliebe.

Vielleicht macht dir die Dokumentation auch Lust einmal die Hüfte um die Pole-Stange zu schwingen, vielleicht hilft sie dir aber auch ohne aktive Bewegung dabei, deinen Blick auf deinen eigenen Körper (und auch den auf der anderer) zu hinterfragen und ganz neu aufzubauen!

Auf was kann ich verzichten?

"Minimalismus – Weniger ist jetzt“

Jetzt könnte es kurz unbequem werden: "Minimalismus – Weniger ist jetzt" steckt den Finger nämlich immer wieder genau da hinein, wo es wehtut. Und man kann nicht anders, als sich ständig an seine eigene Nase zu fassen. Worum es geht? Kurz gesagt: Um die Kritik an unkontrolliertem Konsum (wichtig: nicht um das Anprangern von Konsum an sich).

Womöglich juckt es dich schon während des Ansehens so sehr in den Fingern, dass du mit dem laufenden Film im Hintergrund beginnst, auszumisten. Perfekt, du wolltest doch schon seit Ewigkeiten mal wieder Flohmarkt machen, längst ungeliebte Klamotten an Hilfsbedürftige spenden oder dich von vollgestopften Schränken befreien, oder?

So macht Minimalismus dein Leben reicher

Natürlich ist das minimalistische Leben nicht für jeden geeignet. Und du solltest vielleicht auch nicht gleich deine Wohnung kündigen und in ein Tiny House ziehen. Aber ein bisschen Luft und Platz zu schaffen, das wird sich super anfühlen. Versprochen!

Wie steigere ich meine Kreativität?

"Das kreative Gehirn"

Was ist Kreativität? Warum kreieren wir etwas? Was lässt uns musikalisch werden (oder eben nicht)? Was macht uns zu Erfinderinnen? Diesen und weiteren Fragen geht "Das kreative Gehirn" auf den Grund. Dafür kommen kluge Menschen aus Kunst, Musik, Architektur oder Neurowissenschaften zu Wort, die gemeinsam versuchen, diese Geheimnisse zu lüften.

Unglaublich inspirierend, oder? Und es ist sehr motivierend, zu erkennen, dass auch in dir ein kleines, kreatives Genie steckt. Und auch wenn vor dir vielleicht nicht mehr die ganz große Musikkarriere liegt – diese Doku wird das Beste aus dir hervorlocken. Du wirst wieder Motivation (und hoffentlich auch Zeit) finden, dich mit den Dingen zu beschäftigen, die dir Spaß machen und die aus dir heraus entstehen. Es hat sich also gelohnt, oder?

Wie kann ich nachhaltiger leben?

"Seaspiracy"

Die Fischerei stellt eine der Hauptbedrohungen der Biodiversität und des Lebens in den Meeren dar. Das wissen wir nicht erst seit gestern! Die Dokumentation Seaspiracy liefert hierzu noch einmal drastische Fakten zur Überfischung und den allgemeinen Zustand der Meere und zeigt, welche fatalen Folgen dies für uns und unseren Planeten haben kann – beziehungsweise schon hat.

Zugegeben: Hier und da ist ein kritischer Blick erlaubt, denn die Lösungen, die Seaspiracy vorschlägt, sind nicht ganz so einfach – ein Ende der Fischerei von heute auf morgen würde nicht nur das Ende einer Einkommensquelle vieler Menschen bedeuten, sondern auch ein Wegbrechen von proteinreicher Nahrung, auf die ein Großteil der Bevölkerung vor allem in ärmeren und Küsten-Ländern angewiesen ist.

Zusätzlich werden manche Fakten deutlich überdramatisiert, andere unterschlagen. Ob alles stimmt, lässt sich schwer prüfen. Viele Bilder sprechen jedoch für sich!

Nachhaltiger leben: So klappt es

Man muss und sollte zwar nicht jedes Wort von „Seaspiracy“ für gesetzt nehmen. Aber: hinsehen und zuhören schadet nicht. Sei es nur dafür, dass du dir deine eigenen Gedanken zum Thema Nachhaltigkeit machst.

Vielleicht hilft dir diese Dokumentation dabei, dich zu hinterfragen, ob und wenn ja, wie du einen Unterschied machen könntest. Du hast doch bestimmt schon öfter darüber nachgedacht, oder? Das bedeutet nicht, dass du dein ganzes Leben hinterfragen oder ändern musst. Aber vielleicht gibt dir diese Doku den (nötigen) Schubs, irgendwo anzufangen oder eben weiterzumachen.

Diese Dokus werden dich und dein Leben nachhaltig beeinflussen und dir sinnvolle Denkanstöße liefern. Mach es dir gemütlich und schau, was beim Ansehen in dir passiert. Schließlich lernst du nie aus.