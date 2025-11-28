Women's Health Adventskalender: Türchen 1

Das Skin i-expert IPL von Braun ist das weltweit erste smarte IPL-System, das die individuellen Haut- und Haarbedürfnisse seiner Nutzer:innen erkennt und sich von Anwendung zu Anwendung anpasst. Es lernt, welche Einstellungen am besten zu dir passen, und bietet dadurch ein personalisiertes Feedback für optimale Ergebnisse.

Über die verbundene App wirst du Schritt für Schritt durch die Behandlung geführt – so einfach war langanhaltende Haarentfernung noch nie. Dank drei Intensitätsmodi (extra-sanft, sanft, normal) lässt sich das Gerät flexibel auf unterschiedliche Hautempfindlichkeiten abstimmen.

PR Braun Skin i·Expert IPL: UVP² ab 719,99 Euro²



Ein integrierter intelligenter Hauttonsensor mit SkinPro 2.0 Technologie scannt während jeder Anwendung kontinuierlich den Hautton und passt die Lichtintensität automatisch an. Das sorgt für maximale Sicherheit und Effizienz bei jeder Behandlung – ganz bequem von zu Hause aus.

Das Braun Smart IPL überzeugt nicht nur durch modernste Technologie, sondern auch durch Komfort: kein Rasurstress, keine Termine im Studio, sondern glatte, gepflegte Haut zu jeder Zeit.

So wird professionelle Haarentfernung zum entspannten Beauty-Ritual – individuell, smart und auf deine Bedürfnisse abgestimmt.

¹ Unter Einhaltung des Behandlungsplans. Individuelle Ergebnisse können variieren.

² Unverbindliche Preisempfehlung. Die Festlegung der Verkaufspreise liegt im alleinigen Ermessen des Handels. Auf die individuellen Endverbraucherpreise nimmt Procter & Gamble keinen Einfluss.

