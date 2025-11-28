Women's Health Adventskalender: Türchen 3

Moderner Allrounder: die Damenuhr Citizen Tsuyosa

Elegant und sportlich zugleich: Die Citizen Tsuyosa ist ein echter Allrounder und schmeichelt mit ihrem minimalistisch elegantem Design. Mit 37 Millimetern im Durchmesser ist die Damenuhr ein wenig kleiner als das beliebte Herrenmodell und passt somit wunderbar an schmalere Handgelenke.

Die Dresswatch mit Automatikwerk und dunkelblauem Zifferblatt strahlt mit ihren schlanken Zeigern und Indizes Ruhe und Kraft aus. Für hohen Tragekomfort sorgen das mehrgliedrige Edelstahlarmband und die schlanke Silhouette, die durch die Krone auf ungewohnter Vier-Uhr-Position betont wird. Technikliebhaberinnen können sich auf einen Blick auf das neue Werk Kaliber 8210 freuen, der durch den Glasboden freigegeben wird.

Zu gewinnen gibt es eine Edelstahluhr Citizen Tsuyosa mit dunkelblauem Zifferblatt und Automatikwerk im Wert von 299 Euro.

