Women's Health Adventskalender: Türchen 3

WOMEN'S HEALTH Adventskalender: Türchen 3
Gewinne eine Damenuhr Tsuyosa Stahl von Citizen

Citizen verlost unter allen Teilnehmenden des Adventskalenders auf WomensHealth.de eine Damenuhr Tsuyosa Stahl im Wert von 299 Euro
ArtikeldatumVeröffentlicht am 28.11.2025
Citizen
Foto: PR

Moderner Allrounder: die Damenuhr Citizen Tsuyosa

Elegant und sportlich zugleich: Die Citizen Tsuyosa ist ein echter Allrounder und schmeichelt mit ihrem minimalistisch elegantem Design. Mit 37 Millimetern im Durchmesser ist die Damenuhr ein wenig kleiner als das beliebte Herrenmodell und passt somit wunderbar an schmalere Handgelenke.

Die Dresswatch mit Automatikwerk und dunkelblauem Zifferblatt strahlt mit ihren schlanken Zeigern und Indizes Ruhe und Kraft aus. Für hohen Tragekomfort sorgen das mehrgliedrige Edelstahlarmband und die schlanke Silhouette, die durch die Krone auf ungewohnter Vier-Uhr-Position betont wird. Technikliebhaberinnen können sich auf einen Blick auf das neue Werk Kaliber 8210 freuen, der durch den Glasboden freigegeben wird.

Citizen
PR

Zu gewinnen gibt es eine Edelstahluhr Citizen Tsuyosa mit dunkelblauem Zifferblatt und Automatikwerk im Wert von 299 Euro.

So kannst du gewinnen

Um beim großen Women's Health Adventskalender mitzumachen, musst du einfach nur das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen und die heutige Gewinnspiel-Frage richtig beantworten:

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeiter:innen der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Wir wünschen viel Glück!