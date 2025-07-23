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Astrologie
Tageshoroskop
Jungfrau
Jungfrau-Horoskop heute: 07. Mai 2026

Jungfrau Tageshoroskop für 07.05.2026

Die zwischen dem 24. August und 23. September geborenen Jungfrauen gehören zu den faszinierendsten Sternzeichen des Tierkreises. Als Erdzeichen, das vom Planeten Merkur regiert wird, vereint die Jungfrau Bodenständigkeit mit scharfem Intellekt. Dieses Sternzeichen steht für Präzision, analytisches Denken und eine praktische Herangehensweise ans Leben.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.05.2026
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Jungfrau

Dein Tag im Überblick

Ein wolkiger Tag mit Temperaturen um 11 bis 12 °C erwartet dich in allen Regionen. Nutze die Gelegenheit, Ruhepausen in deinen Alltag einzubauen und tanke neue Energie. Ein Feiertag steht heute nicht an, also konzentriere dich auf deine persönlichen Ziele und bleibe offen für spontane Abenteuer.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Wolkig und kühl, perfekt für entspannte Indoor-Aktivitäten.

Gesundheit & Wellness

Achte auf die Signale deines Körpers. Deine Energie könnte schwanken, wenn du dich überforderst. Gönn dir Pausen und pflege deinen Körper mit kleinen Wellness-Ritualen.

Motto: "Höre auf dein inneres Gleichgewicht."

Beziehungskosmos & Karriere

Heute ist es wichtig, klare Grenzen in deinen Beziehungen zu setzen. Jemand könnte mehr von dir erwarten, als du geben kannst. Bleib standhaft und finde die Balance zwischen deinen Bedürfnissen und den Erwartungen anderer. In deinem Job zeigt sich ein ähnliches Bild: Teamarbeit ist gefragt, aber verliere nicht den Fokus auf deine eigenen Aufgaben.

Motto: "Bleib dir treu und stark."

Glück & Chancen

Dein Vorteil liegt im Rückzug, um Klarheit zu gewinnen. Kleine, durchdachte Schritte führen zu mehr Erfolg als hektisches Handeln.

Motto: "Mit Ruhe zum Ziel."

Reise & Adventure

Reisepläne könnten heute flexible Anpassungen erfordern. Vielleicht musst du spontane Entscheidungen treffen, um den Bedürfnissen anderer gerecht zu werden. Diese Herausforderungen sind Chancen, deine Anpassungsfähigkeit zu stärken.

Motto: "Flexibilität ist dein Kompass."

gestern
heute
Horoskope für Jungfrau
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04