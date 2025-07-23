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Astrologie
Tageshoroskop
Krebs
Krebs-Horoskop heute: 07. Mai 2026

Krebs Tageshoroskop für 07.05.2026

Das Wasserzeichen Krebs, geboren zwischen dem 22. Juni und 22. Juli, wird vom Mond regiert und steht für tiefe Emotionalität und ausgeprägtes Einfühlungsvermögen. Als viertes Zeichen im Tierkreis verkörpert der Krebs die mütterliche Energie und eine starke Verbindung zu Heim und Familie.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.05.2026
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Krebs

Dein Tag im Überblick

Heute findest du dich in einem Balanceakt zwischen deinen eigenen Bedürfnissen und den Erwartungen anderer wieder. Mit einer Temperatur von 11 °C im Norden und der Mitte sowie 12 °C im Süden bleibt es wolkig. Perfektes Wetter, um in Ruhe an deinen Zielen zu arbeiten und dabei eine Tasse Tee zu genießen.

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Wolkig bei 11-12 °C. Ein idealer Tag, um sich gemütlich in neue Projekte zu stürzen.

Gesundheit & Mindset

Dein Körper zeigt dir heute, was er braucht. Achte auf Anzeichen von Stress oder Erschöpfung. Ein langsamerer Rhythmus und ausreichend Flüssigkeit helfen dir, dein Gleichgewicht zu finden.

Motto: "Achtsamkeit ist der Schlüssel."

Beziehungskosmos & Karriere

Du stehst heute zwischen den Stühlen, was deine persönlichen Bedürfnisse und die Anforderungen anderer angeht. Es ist wichtig, klar und ehrlich zu deinen Grenzen zu stehen, damit sich deine Beziehungen harmonischer anfühlen. Im Beruf könnten die Erwartungen von Kollegen oder Vorgesetzten dich dazu verleiten, mehr Verantwortung zu übernehmen, als gut für dich ist. Behalte den Überblick über dein Arbeitspensum und setze Prioritäten. Dein Motto für heute: "Weniger ist mehr."

Chance des Tages

Der Schlüssel zu deinem Glück liegt heute darin, Grenzen zu setzen und dich nicht zu überfordern. Kleine, durchdachte Schritte führen zum Erfolg.

Motto: "Klug handeln, statt übertreiben."

Reise & Adventure

Pläne mit Freunden könnten heute leicht ins Stolpern geraten, da die Zeitpläne nicht ganz harmonieren. Bleib flexibel und offen für spontane Veränderungen. Vielleicht findest du dadurch sogar neue, aufregende Möglichkeiten.

Motto: "Flexibilität eröffnet neue Wege."

gestern
heute
Horoskope für Krebs
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04