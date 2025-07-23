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Astrologie
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Skorpion
Skorpion-Horoskop heute: 07. Mai 2026

Skorpion Tageshoroskop für 07.05.2026

Geboren zwischen dem 24. Oktober und 22. November stehen Skorpione unter dem Einfluss der Planeten Mars und Pluto. Als Wasserzeichen verkörpern sie eine besonders intensive und geheimnisvolle Energie im Tierkreis. Kaum ein anderes Sternzeichen ist von so vielen Mythen umgeben und gleichzeitig so häufig missverstanden wie der Skorpion.
ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.05.2026
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Skorpion

Dein Tag im Überblick

Der Tag beginnt mit Wolken - es sind 11 °C im Norden und Zentrum, 12 °C im Süden. Nutze die kühle Stimmung, um Klarheit in Gefühlen und Zielen zu finden. Kein Feiertag heute, also volle Fahrt voraus!

Wetter & Stimmung

Der Wetter-Check: Wolken begleiten uns heute. Perfekt für Layer-Looks!

Gesundheit & Mindset

Gönn dir mentale Pausen, um Energiereserven zu schonen. Dein emotionales Wohlbefinden profitiert von einem gemächlichen Tempo.

Motto: "In der Ruhe liegt die Kraft."

Beziehungskosmos & Karriere

Heute kannst du tiefere Gespräche mit wichtigen Menschen führen. Es könnte intensiver werden, als du erwartet hast, aber genau darin liegt die Chance für Klarheit. Im Job kann sich die Balance zwischen Detailarbeit und großen Projekten herausfordernd anfühlen. Konzentriere dich auf kleine Schritte.

Motto: "Klein, aber kraftvoll."

Glück & Chancen

Bleib im Jetzt und lass dich nicht von Zukunftssorgen leiten. Dein Entscheidungsvermögen wird klarer.

Motto: "Fokus bringt Erfolg."

Bewegung & Abenteuer

Kleine Reisen könnten heute mehr Aufmerksamkeit erfordern. Überprüfe deine Pläne doppelt, um Missverständnisse zu vermeiden. Je einfacher die Pläne, desto stressfreier der Tag.

Motto: "Einfach reisen, leichter leben."

gestern
heute
Horoskope für Skorpion
Tageshoroskope für alle Sternzeichen

Stier

21.04 - 21.05

Wassermann

20.01 - 18.02

Löwe

23.07 - 22.08

Zwillinge

22.05 - 21.06

Waage

23.09 - 22.10

Schütze

23.11 - 20.12

Fische

19.02 - 20.03

Krebs

22.06 - 22.07

Jungfrau

23.08 - 22.09

Steinbock

21.12 - 19.01

Skorpion

23.10 - 22.11

Widder

21.03 - 20.04