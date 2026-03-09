Kalte Nächte, warme Tage: Warum deine Haut im März plötzlich spinnt

Der Frühling steht vor der Tür sorgt bei allen für gute Laune – nur nicht bei deiner Haut? Wenn du morgens zu dieser Jahreszeit oft mit trockener Haut aufwachst, nur um mittags unerwünschten Glanz und abends Rötungen und Unreinheiten zu entdecken, solltest du hier weiterlesen.

Deine Haut weiß im Frühling oft nicht, wie sie mit dem Temperaturwechsel umgehen soll, und ist genauso ratlos, wie du jetzt vor dem Spiegel stehst. Wir verraten dir hier, wie du sie während des Übergangs unterstützt und worauf es bei der Pflege jetzt ankommt.

Von warm zu kalt: Das passiert im März mit deiner Haut Während du dich über die längeren Tage und vermehrten Sonnenstrahlen freust, ist deine Haut im März oft überfordert: Drinnen wartet trockene Heizungsluft, während die kalte Luft draußen Feuchtigkeit entzieht. Scheint dann die Sonne, werden die Durchblutung und die Reizbarkeit der Haut erhöht. Die Haut produziert mehr Talg, verliert aber gleichzeitig auch Wasser. Das Ergebnis: Deine Haut reagiert mit Trockenheit und Unreinheiten gleichzeitig.

Die wechselhaften Bedingungen und Temperaturen machen außerdem deiner Hautbarriere zu schaffen. Die Schutzfunktion der Haut wird instabil, sie reagiert gereizt und neigt häufiger zu Entzündungen. Vor allem sensible Haut leidet im Übergangsmonat – aber auch normale Haut, die sonst eigentlich sehr pflegeleicht ist, kann jetzt ungehalten werden.

Skincare im März: Diese 5 Anpassungen helfen deiner Haut Damit deine Haut den Übergang nicht alleine bewältigen muss, kannst du deine Pflegeroutine an die besonderen Bedingungen im März anpassen. Diese 5 Tipps helfen dir dabei:

Sanfter reinigen: Setze jetzt auf milde Cremetexturen oder eine sanfte Reinigungsmilch, statt auf austrocknende Cleanser. Feuchtigkeit schichten: Leichte Seren mit Glycerin oder Hyaluron, gefolgt von einer schützenden, aber nicht zu reichhaltigen Creme, sorgen für Hydration. Barriere boosten: Vor allem Wirkstoffe wie Ceramide, Panthenol oder Niacinamid helfen deiner Haut im März, sich selbst zu stabilisieren. Sonnenschutz: Egal ob Wolken oder Sonnenschein – ein täglicher LSF ist Pflicht und beugt Reizungen und Pigmentverschiebungen vor. Weniger ist mehr: Der Frühling ist ein guter Zeitpunkt, um deine Routine zu minimieren. Fokussiere dich auf Schutz und Feuchtigkeit, statt zu viele Wirkstoffe zu verwenden. Extra-Tipp: Im März reagiert die Haut morgens oft empfindlicher als abends, weil sie über Nacht Feuchtigkeit verliert. Setze tagsüber auf leichtere, schützende Texturen und abends auf beruhigende Pflege, die die Hautbarriere regeneriert. So passt sich deine Routine dem täglichen Temperaturwechsel an, statt die Haut zusätzlich zu stressen.

Hautpflege im März: Das sind die No-gos im Frühling Damit deine Haut im Frühling nicht zusätzlich gestresst wird, solltest du auf aggressive Peelings und ständige Produktwechsel verzichten. Auch alkoholhaltige Toner belasten deine Hautbarriere, statt sie zu stärken. Fokussiere dich auf die Basics und achte gleichzeitig darauf, die Routine an die neue Jahreszeit anzupassen. Das bedeutet unter anderem, dass reichhaltige Wintercremes jetzt von Sonnenschutz mit Pflegefaktor abgelöst werden.

Wichtig: Auch häufiges Anfassen im Gesicht oder ständiges Nachcremen unterwegs kann die Haut im März zusätzlich reizen und das Hautchaos verstärken.

Häufige Fragen zu Hautpflege im März Warum bekomme ich im März plötzlich Pickel, obwohl meine Haut trocken ist? Durch den ständigen Wechsel zwischen Kälte und Wärme verliert die Haut Feuchtigkeit, versucht sich aber gleichzeitig zu schützen, indem sie mehr Talg produziert. Diese Kombination aus Trockenheit und überschüssigem Fett kann Poren schneller verstopfen und Unreinheiten begünstigen. Sollte ich meine Winterpflege im März sofort austauschen? Ein radikaler Wechsel ist meist keine gute Idee. Besser ist es, reichhaltige Produkte nach und nach durch leichtere Texturen zu ersetzen, damit sich die Haut langsam an die neuen Bedingungen anpassen kann. Brauche ich im März wirklich schon Sonnenschutz? Ja, denn UV-Strahlen wirken auch bei kühlen Temperaturen und bedecktem Himmel. Gerade eine geschwächte Hautbarriere reagiert im Frühling empfindlicher auf Sonne, was Rötungen und Pigmentstörungen begünstigen kann. Welche Inhaltsstoffe tun der Haut im Frühling besonders gut? Jetzt sind barrierestärkende und beruhigende Wirkstoffe ideal. Ceramide, Panthenol und Niacinamid helfen der Haut, sich zu stabilisieren, Feuchtigkeit besser zu halten und Reizungen vorzubeugen.