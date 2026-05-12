Natürlicher Glow durch Bewegung und Vitalität

Kennst du dieses ganz besondere Leuchten nach einem Spaziergang an der frischen Luft, einem intensiven Workout oder einem spannenden Match? Neben der richtigen Skincare sorgt vor allem Bewegung für die schönsten Glow-Momente.

Strahlkraft von Innen Laut Studien des Sportartikelherstellers ASICS reichen bereits 15 Minuten körperliche Aktivität für einen sichtbaren Glow. Dein Körper schüttet Endorphine aus und die Durchblutung der Gesichtshaut steigt spürbar an. Die Folge: Dein Teint wirkt lebendig und frisch, und du strahlst natürliche Schönheit und Selbstvertrauen aus. Mit der neuen Kampagne "Get the Glow" greift ASICS diese Thematik im Rahmen der Mental Health Awareness Week vom 11. bis zum 17. Mai 2026 auf. Für ASICS ist Bewegung eng mit mentalem Wohlbefinden verbunden – getreu dem Leitspruch When you move your body, you move your mind.

"ASICS wurde aus der Überzeugung einer Verbindung von Körper und Geist gegründet. Die Beauty-Industrie füllt Glow heute in Flaschen ab. Menschen erreichten ihn jedoch schon immer auf natürliche Weise durch Bewegung. Wir rücken in einer künstlichen Welt etwas Echtes in den Fokus. Der wahre Glow entsteht durch Bewegung aus dem Inneren heraus."

Gary Raucher, Global Head of Marketing bei ASICS

Zeynep Sönmez: Kraftquelle Tennisplatz

ASICS



Zeynep Sönmez ist Profi-Tennisspielerin bei ASICS. Sport spielt seit ihrer Kindheit eine zentrale Rolle in ihrem Leben. Für sie ist die Bewegung auf dem Platz weit mehr als nur Training. Sie ist ihr persönlicher Weg zu mentaler Stärke und Ausstrahlung.

"Ich liebe das Gefühl nach dem Tennis. Sport war schon immer ein großer Teil meines Lebens. Ich glaube fest an die Kraft von Bewegung. Sie stärkt dich und lässt dich von innen heraus strahlen. Diese Botschaft möchte ich teilen und andere Frauen inspirieren."

ASICS In ihrem Element: Profi-Tennisspielerin Zeynep Sönmez findet ihre Kraftquelle und ihren Glow auf dem Sandplatz.



Mandy Huynh: Das Leuchten echter Authentizität

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Die Beauty-Content-Creatorin aus London und Australien steht für natürliche "No-Makeup"-Schönheit. Für Mandy ist wahre Schönheit nicht vortäuschbar. Sie bezeichnet sich selbst als eher unsportlich. Dennoch nutzt sie gezielte Bewegung als festen Bestandteil ihrer Routine für einen gesunden Teint.

"Ich bin eigentlich keine Sportlerin. Dennoch hellt ein Spaziergang oder eine Pilates-Stunde meinen Tag auf. Dieser Glow nach der Bewegung fühlt sich besser an als jedes Make-up. Du spürst dieses Strahlen von innen durch den Glücksschub beim Sport. Du musst kein Profi sein. Du musst dich einfach nur bewegen."

ASICS Natürliche Schönheit: Mandy Huynh beweist, dass Bewegung die effektivste Skincare-Routine für einen gesunden Teint ist.



Mia Mauge: Vitalität als zeitloses Ideal

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Mia Mauge ist Model und Beraterin für Beauty-Marken. Die 60-jährige aus London setzt sich leidenschaftlich für Inklusivität und die Sichtbarkeit von Frauen in jedem Alter ein. Für Mia ist Schönheit kein Kampf gegen das Älterwerden. Sie feiert stattdessen Lebensfreude und eine gesunde Ausstrahlung.

"Bei Schönheit geht es nicht darum, dem Alter zu trotzen. Es geht um Vitalität, Freude und dieses Leuchten durch einen bewussten Lebensstil. Bewegung sollte Spaß machen. Sie ist der Schlüssel zu einem positiven Körpergefühl."

ASICS Strahlen in jedem Alter: Mia Mauge zeigt, dass ein kraftvoller Glow nicht aus der Flasche, sondern aus dem Inneren kommt.



Dein tägliches Beauty-Upgrade Bewegung ist das effizienteste Upgrade für deine tägliche Beauty-Routine. Diese 15 Minuten gehören ganz allein dir. Sie sind wie ein Reset-Knopf für mehr Gelassenheit und neue Kraft. Du kannst deine bestehende Pflege um diesen natürlichen Boost ergänzen – probier es einfach aus! Inspiration findest du auf der ASICS-Site Get the Glow – hier kannst du auch Glow-Selfies anderer Nutzer*innen bewundern und deine eigenen, strahlenden Bilder hochladen.