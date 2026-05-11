Abends keine Kohlenhydrate essen?

"Abends keine Kohlenhydrate" – diese Regel hält sich seit Jahren hartnäckig. Egal ob Low-Carb-Diät oder vermeintlicher Abnehm-Hack: Viele glauben, dass Brot, Pasta & Co. am Abend direkt auf den Hüften landen.

Doch stimmt das wirklich? Oder ist der Zeitpunkt, wann du Kohlenhydrate isst, völlig egal? Die Antwort ist weniger kompliziert, als viele denken – und gleichzeitig entscheidend für deinen Erfolg.

Was steckt hinter dem Low-Carb-Mythos? Die Idee hinter dem Verzicht auf Kohlenhydrate am Abend basiert vor allem auf dem Hormon Insulin. Immer wenn du Kohlenhydrate isst, steigt dein Blutzucker – und dein Körper schüttet Insulin aus, um den Zucker in die Zellen zu transportieren. Die Theorie: Weniger Kohlenhydrate = weniger Insulin = weniger Fettaufbau. Das Problem dabei: Dieser Mechanismus funktioniert unabhängig von der Tageszeit. Dein Körper unterscheidet nicht zwischen "morgens" und "abends", sondern reagiert immer gleich.

Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt sogar, mehr als 50 Prozent der täglichen Energie aus Kohlenhydraten zu beziehen, vor allem in Form von Vollkornprodukten, denn sie sind die Energiequelle Nummer 1 für deinen Körper. Eine zeitliche Differenzierung der Kohlenhydrataufnahme, also ob morgens, mittags oder abends besser ist, wird dabei nicht gemacht.

Infobox: Insulin kurz erklärtInsulin ist ein Hormon, das in der Bauchspeicheldrüse gebildet wird und deinen Blutzuckerspiegel reguliert. Immer wenn du Kohlenhydrate isst, steigt dein Blutzucker – Insulin sorgt dann dafür, dass der Zucker aus dem Blut in die Zellen gelangt und dort als Energie genutzt oder gespeichert wird. Wichtig: Dieser Prozess läuft unabhängig von der Tageszeit ab – also morgens genauso wie abends.

Nimmst du ohne Carbs am Abend schneller ab? Die kurze Antwort: Nein. Ob du abnimmst oder zunimmst, hängt in erster Linie von deiner gesamten Kalorienbilanz ab – nicht davon, wann du Kohlenhydrate isst. Eine Portion Pasta hat abends genauso viele Kalorien wie mittags. Laut einer Analyse schneiden Low-Carb-Diäten langfristig nicht besser ab als ausgewogene Ernährungsformen. Das bedeutet, du kannst auch abends Kohlenhydrate essen und trotzdem erfolgreich abnehmen – solange du insgesamt im Kaloriendefizit bleibst.

Beeinflussen Kohlenhydrate deinen Schlaf? Tatsächlich gibt es Hinweise darauf, dass Kohlenhydrate am Abend sogar positiv wirken können. Eine Studie aus dem Fachjournal Nutrients (2019) zeigt: Personen, die abends kohlenhydratreich essen, schlafen schneller ein und haben eine längere REM-Phase. Carbs am Abend sind also kein Schlafkiller. Die Schlafprobleme entstehen meist durch andere Faktoren wie Alkohol, sehr fettiges Essen oder Stress.

Andrej Rutar / Getty Images Darf man Brot abends essen, wenn man abnehmen will? Klar, aber am besten Vollkornbrot

Solltest du nach dem Training auf Kohlenhydrate verzichten? Ganz klar: Nein, im Gegenteil. Wer nach der Arbeit noch im Gym ist oder laufen geht, sollte beim anschließenden Abendessen die Kohlenhydrate nicht weglassen. Denn eine gute Post-Workout-Mahlzeit (also die Hauptmahlzeit nach dem Training) liefert nicht nur genügend Eiweiß, sondern füllt vor allem deine leeren Glykogenspeicher (Glykogen ist die Speicherform von Glucose) wieder auf und versorgt deine Zellen mit neuer Energie. Die Kombi aus Eiweiß und Carbs ist Studien zufolge nach dem Sport ideal, denn damit sorgst du für optimale Regenerationsbedingungen der Muskulatur.

Besonders sinnvoll:

Vollkornreis + Hähnchen

Kartoffeln + Quark

Proteinshake + Banane Welche Kohlenhydrate sind die richtigen? Nicht alle Kohlenhydrate sind gleich – entscheidend ist vor allem ihre Qualität. Setze möglichst auf komplexe Kohlenhydrate wie Vollkornprodukte, Hülsenfrüchte, Gemüse oder Haferflocken. Diese liefern wertvolle Ballaststoffe, halten dich länger satt und sorgen für einen stabilen Blutzuckerspiegel. Weniger sinnvoll sind dagegen stark verarbeitete Produkte wie Weißbrot, Süßigkeiten oder Softdrinks, da sie den Blutzucker schnell ansteigen lassen und kaum sättigen.

Ideen für ein ausgewogenes Abendessen Du musst abends nicht auf Kohlenhydrate verzichten: Die richtige Kombination macht den Unterschied.

Gute Beispiele:

Lachs mit Ofengemüse und Kartoffeln

Vollkornpasta mit Gemüse und Feta

Quinoa-Bowl mit Avocado und Hähnchen

Omelett mit Brot und Salat Die Mischung aus Protein, gesunden Fetten und komplexen Kohlenhydraten sorgt für Sättigung und unterstützt deinen Körper optimal.

FAQ: Häufige Fragen zu Kohlenhydraten am Abend Sollte ich abends komplett auf Kohlenhydrate verzichten? Nein. Entscheidend ist die Gesamtmenge an Kalorien – nicht der Zeitpunkt. Welche Kohlenhydrate sind abends am besten? Komplexe Carbs wie Vollkornprodukte oder Kartoffeln. Können Kohlenhydrate beim Einschlafen helfen? Ja, sie können die Schlafqualität sogar verbessern. Was ist wichtiger: Low Carb oder Kaloriendefizit? Das Kaloriendefizit – es entscheidet über Zu- oder Abnahme.