Grana Padano: Nährstoffe, Protein & einfache Rezeptideen

Auf den ersten Blick wirkt Grana Padano vielleicht nicht wie der perfekte Begleiter zu Grünkohl oder Quinoa. Aber je mehr sich unser Blick auf Ernährung verändert, desto mehr rückt auch Käse ins Rampenlicht der Superfoods – sehr zur Freude von Fans kräftiger, nussiger Sorten wie Grana Padano PDO.

Viele von uns haben den Hartkäse bisher eher als geschmacklichen Feinschliff gesehen und weniger als echte Energiequelle – was bei seinem köstlichen Geschmack auch absolut verständlich ist. Doch ein kurzer Blick auf die Nährwerte zeigt: Grana Padano ist eigentlich ein echtes Kraftpaket voller Nährstoffe.

PAOLO CASTIGLIONI

Fangen wir mit Eiweiß an – denn gerade wenn du aktiv bist, ist das ein echter Gamechanger. Protein spielt eine wichtige Rolle für Muskelerhalt und Regeneration. Deshalb versuchen wir ja ständig, mehr davon in unsere Mahlzeiten und Snacks einzubauen. Oft denkt man dabei direkt an Shakes oder Riegel, aber auch Grana Padano kann dir easy einen Protein-Boost liefern. In nur 25 g stecken etwa 8 g Eiweiß. Zum Vergleich: Die gleiche Menge Ei kommt gerade mal auf rund 3 g.

Hinzu kommt der hohe Kalziumgehalt – ein Nährstoff, den insbesondere Frauen im Blick behalten sollten. Kalzium ist nicht nur wichtig für gesunde Knochen und Zähne, sondern unterstützt auch die normale Muskelfunktion. Da viele Menschen die empfohlene Tageszufuhr von 700 Milligramm nicht erreichen, kann ein kleines Stück von 25 Gramm mit rund 300 Milligramm bereits einen spürbaren Unterschied machen.

Und das ist längst nicht alles. Grana Padano liefert außerdem Phosphor, der gemeinsam mit Kalzium die Knochengesundheit unterstützt, sowie B-Vitamine, die dem Körper helfen, Energie aus der Nahrung zu gewinnen. Heißt: Es geht hier nicht nur um guten Geschmack, sondern dieser Käse bringt auch ernährungsphysiologisch einiges mit.

Ein weiterer Pluspunkt? Grana Padano ist von Natur aus laktosefrei. Das liegt am traditionellen Herstellungsprozess, bei dem der Käse mindestens neun Monate reift. Dadurch ist er eine Top-Option für Menschen mit Laktoseintoleranz oder für alle, die manche Milchprodukte einfach schlechter vertragen.

PAOLO CASTIGLIONI

Was wir aber am meisten daran lieben: wie unkompliziert er sich in den Alltag integrieren lässt. Kein fancy Superfood, für das du erst den Mixer anschmeißen, teure Supplements kaufen oder ewig Zeit einplanen musst. Zum Verfeinern übers Rührei, gerieben über Ofengemüse, in die Pasta oder in das Risotto gemischt, mit Obst kombiniert als Snack oder einfach als Upgrade für ein schnelles Lunch – das alles geht ohne großen Aufwand. Und genau diese Mischung aus Einfachheit und Vielseitigkeit sorgt dafür, dass man gesunde Gewohnheiten auch wirklich beibehält.