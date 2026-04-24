Sanfter Glow statt Frühlings-Akne: Was deine Haut jetzt wirklich braucht

Der Frühling bedeutet für viele bessere Laune, mehr Energie und endlich wieder Sonnenschein. Doch so sehr du dich auch darüber freust – deine Haut ist gar kein Fan dieser Übergangszeit. Die wechselhaften Temperaturen machen ihr zu schaffen und viele haben deshalb mit Unreinheiten und gereizter Haut zu kämpfen.

Aber gute Neuigkeiten: Du kannst deine Haut während des Übergangs mit der richtigen Pflege unterstützen. Wir verraten, worauf es dabei ankommt.

Warum deine Haut im April plötzlich spinnt Bei aller Freude über die ersten warmen Tage im April ist deine Haut davon oft überfordert: Morgens ist es noch kalt, mittags wird es warm und sonnig und abends wieder kühler. Die UV-Intensität steigt mit den ersten Sonnenstrahlen direkt nach oben und es liegt mehr Feuchtigkeit in der Luft als im Winter.

All das sorgt in Kombination dafür, dass deine Haut verrückt spielt: Sie produziert mehr Talg, ist aber gleichzeitig noch trocken und dehydriert vom Winter. Die Hautbarriere ist geschwächt und genau diese Kombination sorgt für unerwünschten Glanz, Spannungsgefühle und Unreinheiten. Du hast also nicht plötzlich unreine Haut, sondern solltest vielmehr deine Pflege an die wechselhaften Umstände anpassen.

Temperatur und Talg: Was jetzt in deiner Haut passiert Führst du dir die Abläufe in der Haut einmal genau vor Augen, verstehst du schnell, wieso sie derzeit gereizt reagiert:

Wärmere Temperaturen sorgen für aktivere Talgdrüsen und damit für mehr Glanz

sorgen für aktivere Talgdrüsen und damit für mehr Glanz Schweiß, Sonnenschutz und Make-up legen sich wie ein okklusiver Film über die Haut und sorgen für belastete Poren

legen sich wie ein okklusiver Film über die Haut und sorgen für belastete Poren Die Hautbarriere ist noch geschwächt von den kalten Wintermonaten

ist noch geschwächt von den kalten Wintermonaten Die trockene Heizungsluft und kalte Morgenstunden entziehen der Haut Feuchtigkeit

und kalte Morgenstunden entziehen der Haut Feuchtigkeit Durch wechselnde Temperaturen nimmt die Mikrozirkulation zu, was zu mehr Rötungen führt Diese Umstände sorgen dafür, dass schwere Winterpflege die Haut aktuell überfordert – leichte Sommerprodukte aber auch noch nicht gefragt sind. Die Lösung? Eine ausgeglichene Übergangspflege.

4 Pflege-Anpassungen für sanften Frühlings-Glow Diese 4 Schritte helfen deiner Haut dabei, mit dem Übergangswetter umzugehen:

Leichtere Texturen: Statt auf reichhaltige Cremes solltest du jetzt lieber auf Gel-Cremes oder ein Feuchtigkeits-Fluid setzen. Achte darauf, dass die Pflege barrierestärkend ist. Sanfte Exfoliation: Die Haut ist aktuell gereizt, weshalb du auf tägliche Peelings verzichten solltest. Ein täglicher sanfter Cleanser und ein chemisches AHA- oder BHA-Peeling einmal pro Woche reichen. Mehr Feuchtigkeit: Deine Haut braucht Feuchtigkeit, aber kein Öl. Setze auf wasserbasierte Formulierungen mit Hyaluron, Niacinamid, Glycerin und Panthenol. SPF täglich: Ein Sonnenschutz ist auch im Frühling Pflicht. Damit die Poren nicht verstopfen, achte hier ebenfalls auf eine leichte Textur.

gettyimages/milhailomilovanovic Eine Sonnencreme sollte auch im Frühling zu deinen Essentials gehören – probiere hier einfach herum, um die richtige zu finden.



Im Frühling geht es in Sachen Skincare vor allem um Balance – nicht um aggressive Treatments.

Diese Pflege-Fehler verschlimmern deine Frühlings-Akne Natürlich willst du deine Haut im Frühling unterstützen – doch es gibt auch ein paar Fehler, die sich dabei einschleichen können. Wenn du zu schnell auf "Sommer-Produkt" umstellst oder die Wintercremes zu lange weiterverwendest, kann das deine Haut zusätzlich überfordern.

Auch übermäßiges Peelen und alkoholhaltige Toner sollten jetzt lieber nicht verwendet werden. Und ganz wichtig: Niemals den SPF aus Angst vor mehr Pickeln weglassen! Die Sonne scheint im Frühling zwar wechselhaft, aber stark.

FAQ: Frühlingshaut richtig verstehen Warum bekomme ich im Frühling plötzlich mehr Pickel? Im April steigen die Temperaturen schneller, als sich deine Haut anpassen kann. Die Talgdrüsen werden aktiver, während die Haut nach dem Winter oft noch dehydriert und ihre Schutzbarriere geschwächt ist. Das Ergebnis sind mehr Glanz, verstopfte Poren und kleine Entzündungen. Sollte ich meine Winterpflege jetzt komplett austauschen? Nein. Ein radikaler Wechsel kann die Haut zusätzlich stressen. Sinnvoller ist es, einzelne Produkte anzupassen. Sehr reichhaltige Cremes dürfen jetzt gegen leichtere Gel-Creams oder Fluids getauscht werden, beruhigende und barrierestärkende Inhaltsstoffe solltest du jedoch beibehalten. Wie oft sollte ich im Frühling peelen? Ein bis maximal zwei Mal pro Woche reicht aus. Zwar produziert die Haut mehr Talg, gleichzeitig reagiert sie empfindlicher auf Überpflege. Sanfte chemische Peelings mit AHA, BHA oder PHA können helfen, abgestorbene Hautzellen zu lösen und Poren zu klären. Zu häufiges Peelen schwächt hingegen die Hautbarriere und kann Unreinheiten verstärken. Ist Sonnenschutz schuld an Frühlings-Akne? Meist liegt es nicht am Sonnenschutz selbst, sondern an der Textur. Sehr schwere oder stark okklusive Formulierungen können in Kombination mit Talg und Schweiß Poren schneller verstopfen. Leichte Fluids oder Gel-Sonnencremes sind jetzt oft die bessere Wahl. Auf SPF zu verzichten ist keine Lösung, da UV-Strahlung Entzündungen und Pigmentflecken begünstigt. Kann Frühlings-Akne hormonell bedingt sein? Hormone beeinflussen grundsätzlich die Talgproduktion, besonders rund um den Zyklus. Saisonale Unreinheiten im Frühjahr entstehen jedoch meist durch eine Kombination aus Temperaturanstieg, veränderter Luftfeuchtigkeit, stärkerer UV-Strahlung und noch nicht angepasster Pflege. Wer seine Routine behutsam optimiert, bringt die Haut in der Regel schnell wieder ins Gleichgewicht.