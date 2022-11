SAMSUNG Galaxy Z Flip3 für 529 € statt 999 €

Hier bei Mediamarkt bestellen oder hier bei Amazon für 599 €

Wieder zurück zu den Klapp-Handys? Mit dem Galaxy Z Flip3 entwickelt SAMSUNG ein Smartphone, dass sich klappen lässt und du so nutzen kannst, ohne es in der Hand halten zu müssen. Es ist besonders praktisch: Du kannst das Handy einfach zusammenklappen, um in deiner Tasche Platz zu sparen. Der obere Bildschirm kann in einem beliebigen Winkel positioniert werden, um Fotos oder Video-Calls zu machen. Einfach das Handy einfach irgendwo positionierst, einstellen und ohne es festhalten zu müssen nutzen. Der kleine Bildschirm auf der Rückseite ermöglicht es dir mit der Außenkamera Bilder zu machen, während du dich siehst. Also das perfekte Handy, wenn du viele Bilder machst oder mit Freunden telefonierst!