Männerfußball und Frauenfußball: 5 Unterschiede

Die WM in Australien und Neuseeland steht an. Und mittlerweile schaffen es immer mehr Leute, auf den umstrittenen Begriff "Frauenfußball" zu verzichten. Der impliziert schließlich, dass der „echte“ Fußball nur von Männern gespielt wird und Frauen eben keinen echten Fußball spielen. Letzteres stimmt natürlich nicht, und darum ist es gut, wenn wir jetzt alle von der WM reden, und nicht von der "Frauen-WM".

Immer ein Problem: Das Geld

Die Schere zwischen männlichen und weiblichen Profis ist im Fußball absurd hoch: Bei der EM 2022 etwa gab es insgesamt 16 Millionen Euro an Prämien für die Spielerinnen von der UEFA. Zum Vergleich: Bei der EM der Männer 2021 gab es 331 Millionen für die Spieler. Übrigens: Im Gegensatz zum DFB zahlen die Verbände in den Niederlanden und Schweden den Frauen die gleichen Prämien. In Deutschland sagt der DFB: Die Prämien der FIFA müssten den Spielerinnen reichen, der DFB wird diese nicht aufstocken. Das wären bei einem Titelgewinn umgerechnet 252.000 Euro für jede Spielerin. Die Männer hätten bei einem Titelgewinn in Katar 400.000 Euro bekommen.