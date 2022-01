Fitnessshirts Das sind die besten Shirts für Fitness und Sport

Ein passendes T-Shirt für den Sport zu finden ist nicht immer einfach: Es soll funktional und bequem sein, gut sitzen und am besten noch super aussehen. Wie aber findest du das Richtige?

Um herauszufinden, welche Sportshirts diesen Ansprüchen gerecht werden, haben wir durch ein unabhängiges Marktforschungsinstitut über 7600 Sportlerinnen und Sportler befragen lassen. So konnten wir die beliebtesten Marken bei Sportshirts fürs Kraft- und Fitnesstraining herausfinden. Hier findest du die Ergebnisse.

Was unterscheidet ein Fitness-Shirt von einem normalen T-Shirt?

Ein Baumwoll-T-Shirt saugt sich schnell mit Feuchtigkeit voll. Wenn du viel schwitzt, bilden sich Schweißflecken, das Shirt klebt unangenehm am Körper und trocknet langsam. Besser ist ein atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit gut reguliert. Klassische Funktionsbekleidung, die diese Zwecke erfüllt, wird in der Regel hauptsächlich aus Polyester hergestellt. Wer Sportmode ohne Mikroplastik konsumieren möchte, kann alternativ zu Materialien wie Merinowolle oder Tencel greifen. Nachhaltige T-Shirts können aber auch aus recyceltem Plastik hergestellt sein.

Wie pflege ich ein Sportshirt?

Bei der Materialpflege ist zu beachten, dass Merinowolle und Tencel geruchshemmend wirken. Das bedeutet, Oberteile aus diesem Material können auch ohne Waschen mehrmals getragen werden. Herkömmliche Funktionsbekleidung aus synthetischen Fasern beginnt allerdings schneller unangenehm zu riechen, weil sich Bakterien dort leichter vermehren können.

Da die meisten Shirts eurer Lieblingsmarken aus synthetischen Fasern gefertigt sind, gilt: Nach jedem Tragen waschen oder zumindest lüften. Allerdings hängt dies auch von deinem individuellen Schwitzverhalten ab. Auf Weichspüler und heiße Waschgänge solltest du bei Sportkleidung verzichten. Wir empfehlen, bei jedem Oberteil die darauf angegebenen Pflegehinweise zu beachten.

Wie soll ein Sportshirt sitzen?

Langarm, cropped oder ärmellos? Es gibt Shirts in vielen verschiedenen Formen. Wie das Oberteil sitzen soll, hängt zum einen von deinem spezifischen Training ab, zum anderen aber auch von deinen persönlichen Vorlieben. Komfort und Bewegungsfreiheit sind das A und O.

Genauso wichtig ist es, sich beim Sport in der Kleidung wohlzufühlen. Das kann kann für jede Frau etwas anderes bedeuten: körperbetont, locker oder eben mal so mal so. Daher zeigen wir eine Auswahl an Shirts mit verschiedenen Passformen von euren beliebtesten Marken.

Was sind die besten Fitness-Shirts und Tanktops für den Sport?

Hier zeigen wir dir eine Auswahl an qualitativ hochwertigen Shirts für den Sport mit gutem Preis-Leistungsverhältnis.

Nike Pro Dri-Fit Kurzoberteil

Hier bestellen: Nike Pro Dri-Fit Kurzoberteil

Der kurze Schnitt dieses Oberteils soll laut Hersteller Materialfalten beim Beugen und Strecken während des Workouts verhindern. Die Seiten und Ärmel bestehen aus atmungsaktivem, elastischem Material mit eingebetteten Glitzerelementen. Das Shirt eignet sich vor allem für Sportlerinnen, die sich in Oberteilen mit enger und kurzer Passform wohlfühlen. Die Nike Dri-Fit-Technologie sorgt für eine gute Feuchtigkeitsregulierung während des Trainings.

Puma First Mile Trainingsshirt

Hier bestellen: Puma First Mile Trainingsshirt

Das Shirt von Puma ist Teil der PUMA x FIRST MILE Initiative, die Plastikmüll zu neuen Produkten verarbeitet und gleichzeitig sozial benachteiligte Menschen auf der ganzen Welt unterstützt. Die feuchtigkeitsableitende DryCell-Technologie von Puma hält dich bei schweißtreibendem Training angenehm trocken. Die etwas längere Passform garantiert während deines Workouts ungehinderte Bewegungsfreiheit. Teil des Designs sind der Cut-Out am Rücken sowie eine unauffällige, praktische Schlüsseltasche an der Seite des Tops.

Asics SMBS Run SS Top

Hier bestellen: Asics SMBS Run SS Top

Die japanischen Schriftzeichen, die sich auf der Vorderseite dieses Shirts befinden, bedeuten übersetzt "Gesunder Geist, gesunder Körper". Das nachhaltige und schnelltrocknende Material soll ein angenehm trockenes Gefühl bei schweißtreibenden Fitnesseinheiten garantieren. Das technische Mesh-Gewebe auf der Rückseite und an den Ärmeln sorgt für zusätzliche Luftzirkulation.

New Balance Core Flying NB Logo Shirt

Hier bestellen: New Balance Core Flying NB Logo Shirt

In diesem Shirt wird das klassische Design der Lifestyle-Bekleidung von New Balance mit den funktionellen Eigenschaften eines Sportshirts kombiniert. Das Fitness-Shirt wurde aus einem Baumwoll-Polyester-Mix gefertigt. Eine sportliche Passform sowie das New-Balance-Logo auf Brusthöhe machen es zum stilvollen Begleiter, nicht nur für den Besuch im Fitnessstudio.

Reebok United by Fitness Seamless Tank

Hier bestellen: Reebok United by Fitness Seamless Tank

Das United by Fitness Seamless Tank bietet durch den Racerback-Schnitt viel Bewegungsfreiheit für Arme und Schultern – ideal für dein Workout! Das Shirt besitzt einen hochgeschlossenen Kragen und weist eine figurbetonte Passform auf. Die nahtlose Verarbeitung und das robuste, atmungsaktive Material sorgen für ein komfortables Tragegefühl während des Krafttrainings.

Adidas Own The Run T-Shirt

Hier bestellen: Adidas Own The Run T-Shirt

Dieses Oberteil von Adidas ist ein beliebter Klassiker für nahezu jeden Trainingszweck – egal ob bei dir heute Cardio- oder Krafttraining angesagt ist. Das atmungsaktive Material des Shirts wurde aus recyceltem Plastik hergestellt. Die feuchtigkeitsabsorbierende Aeroready-Technologie sorgt für angenehm trockenes Tragegefühl. Das Design des Fitnessshirts ist schlicht gehalten, dafür aber in vielen verschiedenen Farben erhältlich.

Tchibo Seamless Funktionsshirt

Hier bestellen: Tchibo Seamless Funktionsshirt

Die Marke Tchibo hat einiges an Sportbekleidung im Sortiment. Und die landete im Marken-Ranking weit oben! Das Seamless-Funktionsshirt besteht aus einer Polyamid-Polyester-Mischung und weist eine körpernahe Passform auf. Da es keine störenden Seitennähte gibt, lässt sich das weiche, elastische Material sehr komfortabel tragen. Neben der atmungsaktiven, feuchtigkeitstransportierenden und schnelltrocknenden Eigenschaft ist das Shirt zudem auf Schadstoffe geprüft.

Calvin Klein Performance Gym-T-shirt

Hier bestellen: Calvin Klein Performance Gym-T-Shirt

Auch das Gym-T-Shirt von Calvin Klein wurde speziell für das Fitnesstraining konzipiert. Der Materialmix aus Polyester und Elasthan besitzt schnelltrocknende und atmungsaktive Eigenschaften. Optisch fällt das Shirt durch einen Rückenausschnitt sowie den elastischen Bund auf, der mit dem Markennamen versehen ist.

Welche Sweatshirts kann ich zum Sport oder danach tragen?

Hier findest du noch eine Auswahl an gemütlichen Pullis für den Sport mit gutem Preis-Leistungsverhältnis.

Nike Sportswear Essentials Crew Sweatshirt

Hier bestellen: Nike Sportswear Essentials Crew Sweatshirt

Wenn du im Alltag oder auf dem Weg zum Training nicht auf den sportlichen Style verzichten möchtest, solltest du einen Blick auf die Sweater eurer Lieblingsmarken werfen. Dieses Sweatshirt von Nike mit Rundhalsausschnitt hält dich vor und nach dem Training warm und sorgt mit der lockeren Passform für einen gemütlichen Tragekomfort.

Puma Rebel Crew Pullover

Hier bestellen: Puma Rebel Crew Pullover

Das Sweatshirt von Puma eignet sich ebenso für ein sportlich-gemütliches Tragegefühl im Alltag. Das kurz geschnittene Oberteil besteht aus einem Baumwoll-Polyester-Mix. Puma verwendet dazu Baumwolle der Better-Cotton-Initiative, womit ein nachhaltigerer Baumwollanbau unterstützt wird.

Adidas Sportswear Z.N.E Hoodie

Hier bestellen: Adidas Sportswear Z.N.E Hoodie

Adidas ist ebenfalls Partner der Better-Cotton-Initiative. Diese Oberteil besteht neben der nachhaltigen Baumwolle außerdem aus Polyester und eignet sich auch für das Tragen während deines Warm-Ups. Die leicht stretchige Eigenschaft des Materials der Kapuzenjacke und die Reisverschlusstaschen machen sie zum besonders praktischen Begleiter für den Gang ins Gym.

Diese Shirts eurer Lieblingsmarken weisen alle wichtigen funktionalen Eigenschaften auf. Teste einfach, welches Oberteil am besten zu dir und deinem Training passt!