Fit mit Ü60: Bauchfett reduzieren mit Gabi Fastner

Seit über 30 Jahren ist sie als staatlich geprüfte Gymnastiklehrerin eine feste Größe im Fitness-Betrieb und begeistert mit ihren Workouts mittlerweile 625.000 Abonnent:innen auf YouTube. Gabi Fastner versorgt ihre Fans täglich mit neuen, intensiven Workouts. Das Besondere an ihren Trainingseinheiten: Alle können mitmachen, denn die Bad Tölzerin achtet stets darauf, dass ihre Übungen altersgerecht sind.

Speziell als Best Ager solltest du Gabi Fastners Workouts also unbedingt kennen und ausprobieren! Doch nicht nur durch YouTube und ihre Auftritte in der bekannten Fernsehserie “Tele-Gym” ist Gabi Fastner so beliebt geworden: Auch mit ihrer Vielzahl an Fitnessratgebern stößt sie bei ihren Fans auf Begeisterung. Wirf doch mal einen Blick in ihr neuestes Buch “50 Workouts - Morgengymnastik”!

Du suchst nach dem optimalen Trainingsplan für Frauen ab 60? Hier findest du die Anleitung, wie du speziell in diesem Alter Muskeln aufbauen kannst:

Dein Trainingsplan Trainingsplan Fit mit Ü60 8-Wochen-Plan

nur Kurzhanteln & Trainingsbank oder Erhöhung nötig

4 verschiedene Workouts + Warm-up

29 Übungen in Bild und Video

42-Seiten-PDF, auf allen Geräten abrufbar mehr Infos alle Pläne nur 14,90 € Einloggen + zusätzlich gratis Webversion erhalten Das könnte dir auch gefallen Schlank-Training ohne Tools in 8 Wochen 14,90 € Trainingsplan

Kein Equipment nötig mehr Infos Let it Burn: Fatburning zu Hause 14,90 € 9,90 € Trainingsplan für 8 Wochen

kein Equipment nötig mehr Infos Sichtbarer Muskelaufbau in 8 Wochen 14,90 € Trainingsplan

Kein Equipment nötig mehr Infos Abnehm-Kombi für Einsteigerinnen in 8 Wochen 19,90 € Trainings- und Ernährungsplan

Kein Equipment nötig mehr Infos Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.

Wie bekomme ich mein Bauchfett weg? Training ist natürlich sehr wichtig, um den Bauch zu formen. In einem ihrer neuesten Workouts zeigt Gabi Fastner Übungen, die dir helfen, deinen Bauch so schnell wie möglich in Bestform zu bringen. Deshalb beansprucht ihre Trainingseinheit gezielt den mittleren Bauchmuskel. Definierte Bauchmuskeln sehen nämlich nicht nur gut aus, sie sind auch besonders wichtig, um den Oberkörper aufzurichten, das Becken zu heben und unterstützen die Ausatmung und die Bauchpresse. Schließlich sollte das Aussehen nicht deine einzige Motivation sein!

Wichtig: Gezielt an nur einer Körperstelle Fett zu reduzieren, ist nicht möglich. Du musst insgesamt Fett abbauen, um Bauchfett zu verlieren. Dafür braucht es vor allem ein Kaloriendefizit, sprich: Du musst weniger Kalorien aufnehmen, als du verbrauchst. Dafür ist neben solchen Workouts zum einen regelmäßiger Ausdauersport ratsam, zum anderen aber vor allem die passende Ernährung essenziell. Schau gerne bei unserem Women’s Health Ernährungscoaching vorbei und lass dir einen individuellen Ernährungsplan zusammenstellen, der sich speziell für dein Ziel eignet!

Gaby Fastner zeigt ihr Workout: 20 Minuten Sixpack Express

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogenen Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzbestimmungen.

Das Workout wird mit einem Warm-up eingeleitet und mit einem Cool Down auch wieder abgerundet. Dazwischen führt sie die unten beschriebenen Übungen jeweils zweimal durch, beim zweiten Mal in umgekehrter Reihenfolge. Das Video ist übrigens Teil einer 14-tägigen Challenge für straffe Bauchmuskeln. Für die besten Resultate kannst du also auch noch die anderen Teile ihrer Workout-Reihe absolvieren und gemeinsam mit Gabi 14 Tage lang durchziehen! Bist du bereit, deine Körpermitte zu straffen und eine schlanke Taille zu erhalten? Dann schnapp’ dir deine Yoga-Matte und los geht’s! Gabi selbst trainiert übrigens auf einer Yogamatte von Yogistar.

1. Warm-Up Gabi beginnt ihr Workout mit einem kurzen Warm-Up. Hierfür setzt sie sich mit gerade aufgerichtetem Oberkörper in den Schneidersitz und beginnt, diesen in alle Richtungen zu strecken, um die Durchblutung der Muskeln anzuregen und die Faszien zu aktivieren.

2. Cat-Cow-Position Beginne in der Vierfüßlerposition auf dem Boden, wobei deine Hände unter den Schultern und deine Knie unter den Hüften platziert sind. Runde nun deinen Rücken und ziehe dein Kinn zur Brust, spanne dabei deine Bauchmuskeln an. Dein Rücken sollte sich nach oben wölben, ähnlich wie eine Katze, die einen Buckel macht. Begib dich anschließend in die Kuh-Position, indem du deinen Bauch senkst und den Kopf und die Hüften nach oben hebst. Schaue leicht nach oben, dein Rücken sollte in eine Hohlkreuzposition gehen, ähnlich wie eine Kuh, die den Rücken durchdrückt.

3. Plank-Position Begib dich in die Liegestützposition, stütze dich hierbei jedoch auf den Unterarmen anstelle der Handflächen ab. Es berühren also nur Zehenspitzen, Unterarme und Hände den Boden. Die Ellenbogen befinden sich direkt unter deinen Schultern und dein Körper sollte eine gerade Linie bilden. Nutze die Spannung aus deinen Bauchmuskeln, um die Übung zu halten. Kleiner Tipp: Wenn dir diese Übung zu anstrengend ist, kannst du deine Knie auch auf dem Boden ablegen.

4. Crunches Komme zurück in die Rückenlage: Die Knie sind angewinkelt, die Füße sind flach auf dem Boden abgestellt und die Hände hältst du hinter deinem Kopf verschränkt. Spanne nun deine Bauchmuskeln an, um den Kopf und die Schultern leicht vom Boden abzuheben. Achte darauf, dass dein unterer Rücken dabei auf dem Boden bleibt. Atme aus, während du dich nach oben bewegst, und halte oben kurz die Spannung, ehe du deinen Oberkörper kontrolliert zurück auf den Boden bewegst.

5. Ab Hold Bleibe in der Rückenlage: Halte deine Knie weiterhin angewinkelt, hebe jedoch dieses Mal deine Füße vom Boden ab, sodass deine Beine sich in der Luft befinden und einen 90-Grad-Winkel zu deinem Oberkörper bilden. Lege deine Handflächen an deine Oberschenkel, atme aus und übe mit deinen Bauchmuskeln Druck aus, indem du mit deinen Händen die Beine ein Stückchen vom Körper wegdrückst. Mit der Einatmung löst du anschließend die Spannung. Wiederhole diesen Ablauf.

6. Lower Ab Lift Bleibe auf dem Rücken liegen und lasse deine Beine in der Luft. Schlage sie übereinander und winkle sie an, sodass deine Fersen sich nah an deinem Po befinden. Hebe nun ohne Schwung deinen unteren Rücken vom Boden ab und lege ihn anschließend kontrolliert wieder ab. Nutze hierfür die Spannung deiner unteren Bauchmuskulatur. Für die Fortgeschrittenen-Variante kannst du deine Beine auch gerade ausstrecken. Wiederhole diese Bewegung ein paar Mal, bevor du das andere der überschlagenen Beine nach oben nimmst und diese Übung hier erneut durchführst.

Achtung: Nach der ersten Runde Lower Ab Lift beginnt der zweite Durchgang, in umgekehrter Reihenfolge, ohne Cat Cow Position!

7. Cool Down Glückwunsch, jetzt hast du es fast geschafft! Als perfekte Abrundung des Workouts hat Gabi noch ein kleines Stretching für dich vorbereitet:

Abs Stretch : Komme hierfür zunächst nach oben und knie dich mit gerade aufgerichtetem Oberkörper hin. Lege die eine Hand entweder an die Ferse oder an den unteren Rücken und schiebe dein Becken nach vorn, um deine Bauchmuskeln zu stretchen. Den anderen Arm streckst du gerade nach oben aus. Wechsle anschließend die Seite.

: Komme hierfür zunächst nach oben und knie dich mit gerade aufgerichtetem Oberkörper hin. Lege die eine Hand entweder an die Ferse oder an den unteren Rücken und schiebe dein Becken nach vorn, um deine Bauchmuskeln zu stretchen. Den anderen Arm streckst du gerade nach oben aus. Wechsle anschließend die Seite. Shoulder Stretch : Setze dich mit geradem Oberkörper und angewinkelten Knien auf den Boden. Greife nun zuerst mit dem linken Arm an dein rechtes Knie und strecke den anderen Arm gerade nach hinten aus, um deine Schulter zu dehnen. Folge dabei mit dem Blick der Hand, die sich hinter deinem Gesäß auf dem Boden befindet. Halte den Stretch und führe die Übung anschließend auf der anderen Seite aus.

: Setze dich mit geradem Oberkörper und angewinkelten Knien auf den Boden. Greife nun zuerst mit dem linken Arm an dein rechtes Knie und strecke den anderen Arm gerade nach hinten aus, um deine Schulter zu dehnen. Folge dabei mit dem Blick der Hand, die sich hinter deinem Gesäß auf dem Boden befindet. Halte den Stretch und führe die Übung anschließend auf der anderen Seite aus. Side Stretch : Setze dich in den Schneidersitz, dein Oberkörper ist gerade aufgerichtet. Lege den linken Arm gerade seitlich von deinem Körper ab, während der rechte gerade nach oben ausgestreckt und über deinem Kopf auf die linke Seite gezogen wird. Dehne deine rechte Körperseite von der Hüfte bis zu den Fingerspitzen so stark du kannst. Halte die Übung und wechsle anschließend die Seite.

: Setze dich in den Schneidersitz, dein Oberkörper ist gerade aufgerichtet. Lege den linken Arm gerade seitlich von deinem Körper ab, während der rechte gerade nach oben ausgestreckt und über deinem Kopf auf die linke Seite gezogen wird. Dehne deine rechte Körperseite von der Hüfte bis zu den Fingerspitzen so stark du kannst. Halte die Übung und wechsle anschließend die Seite. Neck Stretch: Bleibe in der gleichen Ausgangsposition wie zuvor. Neige deinen Kopf zuerst langsam nach links, bis du eine Dehnung in der rechten Seite des Nackens spürst. Halte die Übung und wechsle anschließend die Seite. Noch Kraft übrig? Unser Trainingsplan liefert dir weitere Übungen, die speziell an die Bedürfnisse deines Körpers angepasst sind und mit denen du dich in jedem Alter fit halten kannst!

Dein Trainingsplan Trainingsplan Fit mit Ü50 Trainingsplan

nur Mini-Band, Schlingentrainer, Kettlebell & Widerstandsband nötig

6 verschiedene Workouts + Warm-up

57 Übungen in Bild und Video

64-Seiten-PDF, auf allen Geräten abrufbar mehr Infos alle Pläne nur 14,90 € Einloggen + zusätzlich gratis Webversion erhalten Du bist bereits Kundin? Dann logge dich hier ein. Nach erfolgreicher Zahlung erhältst du eine E-Mail mit einem Download-Link. Solltest du Fragen haben, sende eine Nachricht an fitness-shop@motorpresse.de.