Bodyweight-Trainingsplan: Fit in 8 Wochen

Bodyweight-Trainingsplan Trainiere dich zuhause fit und schlank – ohne Geräte

Aktuell verbringen die meisten von uns viel Zeit zuhause. Und das ist der ideale Ort, um ein knackiges Workout ganz ohne Equipment durchzuführen: Denn für unser hocheffektives Schlank-Training brauchst du kein Studio, nicht mal Geräte.

Okay, ein Tool brauchst du dafür tatsächlich, doch das hast du garantiert immer dabei: dein eigenes Körpergewicht. Unser 8-Wochen-Plan hilft dir, selbst hartnäckigste Fettpölsterchen schmelzen zu lassen – und das auf abwechslungsreiche und gelenkschonende Weise. Vom 4. bis zum 10. Juli 2022 erhältst du dieses Programm als Trainingsplan der Woche zum vergünstigten Preis von nur 9,90 Euro statt 14,90 Euro. Worauf wartest du also noch? Leg direkt los mit dem Bodyweight-Training!

Hier kannst du den Bodyweigt-Trainingsplan direkt herunterladen:

Straffer durch Bodyweight-Übungen

Konkret fokussiert der Plan die gezielte Fettverbrennung. Krafttraining, genauer gesagt: Bodyweight-Training, ist hierfür die cleverste Methode, da du damit zugleich auch Muskulatur aufbaust.

Habe dabei keine Angst vor maskulinen Muskelbergen! Dazu fehlt uns Frauen ohnehin der dafür nötige Hormonausstoß. Stattdessen erzielst du exakt den Effekt, den viele mit den Begriffen Straffung, Shaping oder Formung beschreiben, sprich: schlanke Muskeln. Unterm Strich ist das also der schnellste Weg zu einer rundum schlanken und sportlichen Figur.

Effektiver durch Stoffwechsel-Turbo

Wie wir dieses Ziel erreichen? Durch eine hohe Intensität und relativ kurze Pausen zwischen den Übungen, die als Zirkeltraining angeordnet sind. Das spart nicht nur Zeit, sondern lässt deinen Puls in die Höhe schnellen und kurbelt so deinen Stoffwechsel ordentlich an.

Übrigens trainieren die Eigengewichtsübungen auch das Zusammenspiel deiner Muskeln und bereiten dich damit wunderbar auf alltägliche Belastungen vor. Speziell die Körpermitte arbeitet bei den Übungen besonders intensiv mit. Und: Ein athletischer Rumpf sieht nicht nur gut aus, sondern bringt dich auch mit einer aufrechten Haltung gesünder durch dein Leben.

Dein Plan vom Profi

Konzipiert hat den Plan ein absoluter Bodyweight-Experte: Fitness-Trainer Niklas Mattern hält sogar einen Weltrekord in diesem Bereich. In nur einer Minute hat er ganze 55 der sogenannten Archer Push-ups geschafft, einer fortgeschrittenen Liegestütz-Variante.

Doch keine Sorge! Die Workouts, die er für dich geschrieben hat, sind für jedes Fitness-Level geeignet. Dich erwarten daher keine wilden Choreographien, sondern speziell ausgewählte Übungen, die voll und ganz auf dein Schlank-Ziel einzahlen.

Keine Tools? Kein Problem! Mit unserem hocheffektiven Trainingsplan trainierst du dich in 8 Wochen zu einer sportlich-schlanken Figur. Das wird zwar anstrengend, macht aber durch die abwechslungsreichen Workouts auch mächtig Spaß. Also, leg am besten noch heute los!

