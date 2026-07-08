Fußball schauen und gemeinsam genießen: Jetzt ein Haaland-Seafood-Paket gewinnen

Mit dabei: Erling Haaland. Der norwegische Nationalspieler engagiert sich als Markenbotschafter für Seafood from Norway und steht für eine Ernährung, die Genuss und Qualität verbindet. Für ihn gehören Fisch und Meeresfrüchte schon lange zum Alltag: "Meeresfrüchte waren schon während meiner Kindheit Teil meiner Ernährung und haben auch heute noch einen festen Platz in meinem Leben. Sie sind nicht nur gesund, sondern auch sehr lecker."

Norwegischer Lachs liefert hochwertiges Eiweiß, wertvolle Omega-3-Fettsäuren und lässt sich vielseitig zubereiten – vom leichten Abendessen bis zur Grillparty mit Freunden.

🎁 Zu gewinnen gibt es:

Ein originales Norwegen-Trikot mit Haaland-Aufdruck und Rückennummer

Einen Fußball von Nike mit aufgedruckter Signatur von Erling Haaland

Einen 75-Euro-Gutschein von PLOTZ Spezialitäten für Lachsdelikatessen aus Norwegen Perfekt, um Freunde und Familie zur nächsten WM-Party einzuladen und gemeinsam köstliche Fischgerichte zu genießen.

Jetzt teilnehmen und mit etwas Glück das exklusive Haaland-Paket gewinnen!

Mehr Infos und Rezeptideen findest du unter: www.fischausnorwegen.de

Lee Barker

Mitmachen und eines von insgesamt drei Seafood-Paketen gewinnen Was du dafür tun musst? Einfach das untenstehende Teilnahmeformular ausfüllen, absenden und deine Teilnahme in deinem Mail-Postfach bestätigen!

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt.