Women's Health Gewinnspiel: 2×250 € gewinnen

Herbst-Gewinnspiel: 2 × 250 € für das, was dir guttut 🍂

Die Tage werden kürzer und die Temperaturen sinken – jetzt ist die perfekte Zeit, es dir gemütlich zu machen und dir selbst etwas zu gönnen. Wir verlosen zweimal 250 € – und mit etwas Glück gehört einer der Geldgewinne schon bald dir.

Was würdest du dir damit gönnen? Einen kuscheligen Herbst-Style, eine kleine Auszeit, neues Sport-Equipment, etwas Schönes für dein Zuhause oder endlich etwas, das schon viel zu lange auf deiner Wunschliste steht?

Wofür du das Geld nutzt, entscheidest ganz allein du. Hauptsache, es macht dir Freude: Im Gewinnspiel warten 2 Geldgewinne à 250 € auf dich.

So kannst du 250 Euro gewinnen Mitmachen geht ganz einfach: Beantworte die Gewinnspielfrage unten und fülle anschließend die erforderlichen Felder im Teilnahmeformular aus.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Das Gewinnspiel findet vom 09.10. bis 06.11.2026 auf den Internetauftritten menshealth.de, womenshealth.de und runnersworld.de statt. Die Gewinne werden unter allen Teilnehmenden verlost.