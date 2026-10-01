Wie Krafttraining viszerales Fett reduziert – ohne Extra-Cardio

Du kannst es weder greifen, noch mit Crunches gezielt wegtrainieren: Viszerales Fett sitzt tief im Bauchraum, zwischen und um deine Organe. Aus gesundheitlicher Sicht ist ausgerechnet dieses unsichtbare Fett besonders interessant.

Die gute Nachricht für alle, die Laufband und Crosstrainer eher meiden: Auch Krafttraining kann diese Fettdepots messbar reduzieren – ganz ohne zusätzliche Cardio-Einheiten.

Krafttraining gegen viszerales Fett: Was die Studien zeigen Eine große Meta-Analyse im Fachjournal Sports Medicine hat untersucht, was reines Krafttraining mit der Körperzusammensetzung macht. Dafür werteten die Forschenden 58 Studien mit gesunden Erwachsenen aus.

Das Ergebnis: Krafttraining allein reduzierte im Durchschnitt den Körperfettanteil und die gesamte Fettmasse. Auch das viszerale Fett nahm ab. Der bemerkenswerte Punkt daran: In den untersuchten Trainingsgruppen war dafür kein zusätzliches Ausdauerprogramm nötig.

Hinweise speziell für Frauen gibt es ebenfalls. In einer randomisierten Studie mit postmenopausalen Frauen reduzierten 15 Wochen Krafttraining nicht nur die gesamte, sondern auch die viszerale Fettmasse stärker als in der Kontrollgruppe.

Das bedeutet allerdings nicht, dass Cardio überflüssig ist. Auch Ausdauertraining und HIIT können viszerales Fett reduzieren. Krafttraining erweitert vielmehr deine Möglichkeiten: Wenn Joggen nicht dein Ding ist, musst du deine Fettdepots nicht ausschließlich auf dem Laufband bekämpfen.

Warum du dafür weder Crunches noch endlos Cardio brauchst Viszerales Fett unterscheidet sich von dem Fett, das direkt unter deiner Haut liegt. Es ist stoffwechselaktiv, und größere Mengen stehen unter anderem mit einem höheren Risiko für Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung. Weniger davon ist deshalb nicht nur eine Frage der Silhouette.

Warum ausgerechnet Gewichte helfen können, lässt sich nicht auf einen einzelnen „Stoffwechsel-Trick“ herunterbrechen. Krafttraining verbraucht Energie, hilft dabei, Muskelmasse aufzubauen oder zu erhalten und kann über Wochen die Körperzusammensetzung verändern.

Auch Prozesse rund um den Glukosestoffwechsel und die Insulinsensitivität reagieren auf regelmäßige Muskelarbeit.

Was du dafür nicht brauchst: Ein tägliches Bauchmuskelprogramm. Dein Körper entscheidet selbst, aus welchen Fettdepots er Energie mobilisiert. Hundert Crunches können deine Bauchmuskeln fordern – das Fett darüber oder tiefer im Bauchraum schmilzt dadurch nicht gezielt weg.

Der sinnvollere Ansatz ist deshalb unspektakulärer: Trainiere deinen ganzen Körper regelmäßig und lass die Zeit für dich arbeiten.

So trainierst du im Gym sinnvoll gegen viszerales Fett Du brauchst also kein spezielles "Bauchfett-Workout". Für den Alltag ist ein Ganzkörperplan die sinnvollere Wahl: Er trainiert viele Muskelgruppen und lässt sich effizient 2- bis 3-mal pro Woche umsetzen.

Kniebeugen, Ausfallschritte, Rudern, Kreuzheben oder Drückbewegungen eignen sich dafür gut, weil sie große Teile deines Körpers abdecken – nicht weil eine dieser Übungen Bauchfett gezielt verbrennt.

Als praktische Orientierung kannst du 2 bis 3 Ganzkörper-Workouts pro Woche einplanen. Wichtiger als möglichst viele Übungen ist dabei, dass du regelmäßig trainierst und dich langfristig steigerst – beispielsweise über mehr Gewicht, Wiederholungen oder anspruchsvollere Varianten.

Und noch etwas: Miss deinen Erfolg nicht ausschließlich an der Waage. Krafttraining kann Muskelmasse erhalten oder aufbauen, während gleichzeitig Fettmasse sinkt. Dein Körper kann sich also verändern, obwohl sich auf der Waage erstaunlich wenig tut.

FAQ: Die häufigsten Fragen zu Krafttraining und Bauchfett Hilft Krafttraining gegen Bauchfett wirklich? Ja. Studien zeigen, dass regelmäßiges Krafttraining sowohl die gesamte Fettmasse als auch viszerales Fett reduzieren kann. Das bedeutet allerdings nicht, dass du Fett gezielt an einer bestimmten Körperstelle wegtrainieren kannst. Kann man Bauchfett im Gym gezielt loswerden? Ein gezielter Fettabbau an einer Körperstelle ist nicht möglich. Crunches trainieren also deine Bauchmuskeln, entscheiden aber nicht darüber, wo dein Körper Fett abbaut. Regelmäßiges Ganzkörpertraining ist deshalb die sinnvollere Strategie. Wie oft sollte man Krafttraining gegen viszerales Fett machen? 2 bis 3 Ganzkörpereinheiten pro Woche sind eine praktikable Orientierung. Entscheidend ist weniger eine magische Trainingshäufigkeit als Regelmäßigkeit und eine Belastung, die mit deiner Leistungsfähigkeit mitwächst. Kann ich viszerales Fett verlieren, ohne dass die Waage deutlich nach unten geht? Das ist möglich. Krafttraining kann gleichzeitig Muskelmasse erhalten oder aufbauen und Fettmasse reduzieren. Deshalb verrät dein Körpergewicht allein nicht zuverlässig, wie sich deine Körperzusammensetzung entwickelt. Kann man viszerales Fett von außen sehen? Nicht zuverlässig. Sichtbares Bauchfett liegt überwiegend unter der Haut und ist nicht dasselbe wie viszerales Fett. Wie viel Fett sich im Bauchraum befindet, lässt sich allein anhand der Optik deshalb nicht sicher beurteilen.