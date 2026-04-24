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Gewinnspiele

Gewinnspiel: 2 × 250 € gewinnen – jetzt teilnehmen

Women's Health Gewinnspiel
Jetzt mitmachen und 2 × 250 € gewinnen

Regelmäßig abräumen: Jetzt heißt es mitmachen und tolle Preise gewinnen!
ArtikeldatumVeröffentlicht am 24.04.2026
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Sparschwein im Frühling
Foto: Getty Images

Der Frühling bringt frische Energie – und die perfekte Gelegenheit, dich draußen neu auszurichten, aktiv zu werden und dir selbst etwas Gutes zu tun.

Ob Joggingrunden im Park, Workouts unter freiem Himmel oder ausgedehnte Fahrradtouren: Jetzt ist die ideale Zeit, um deine Outdoor-Routine zu starten oder aufs nächste Level zu bringen.

Vielleicht möchtest du in neue Sportkleidung investieren, dein Equipment für Aktivitäten im Freien aufrüsten oder dich einfach für deine nächste Bewegungseinheit motivieren. Mit 250 Euro bist du bestens ausgestattet.

Mitmachen und 2 x 250 € Bargeld gewinnen

Was du dafür tun musst? Einfach die Gewinnspielfrage unten beantworten und die weiteren Felder im Teilnahmeformular ausfüllen.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Das Gewinnspiel findet auf den Internetauftritten menshealth.de, womenshealth.de und runnersworld.de statt. Die Gewinne werden unter allen Teilnehmenden verlost.

Teilnahmeschluss ist Freitag, der 22.05.2026 um 12:00 Uhr.