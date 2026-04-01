Costa Rica: Erlebe faszinierende Natur, spannende Abenteuer und gelebte Nachhaltigkeit

Mehr als ein Viertel des Landes steht unter Schutz, gleichzeitig beherbergt Costa Rica rund 6,5 Prozent der weltweiten Artenvielfalt. Wenn du hier unterwegs bist, merkst du schnell: Natur ist kein plakativer Hintergrund – sie steht im Mittelpunkt. Tapire im Regenwald, Buckelwale vor der Küste oder leuchtende Quetzale im Bergnebel sind keine Seltenheit, sondern Teil des Alltags.

Costa Rica Tourism Board Unberührte Lagunen, Regenwald bis ans Meer und afrokaribische Kultur prägen Costa Ricas sinnlichste Küste.



Reisen mit allen Sinnen Was Costa Rica besonders macht, ist die Haltung dahinter. Nachhaltigkeit ist hier kein Trend, sondern gelebte Praxis. Viele Anbieter arbeiten eng mit lokalen Communities zusammen, verbinden Naturschutz mit echter Wertschöpfung vor Ort und ermöglichen damit sanften, nachhaltigen Tourismus. Das zeigt sich nicht nur in Unterkünften, sondern auch in den Erlebnissen selbst. Und genau da wird es spannend: Aktivitäten entstehen direkt aus der Landschaft heraus. Du wanderst durch dichten Dschungel, überquerst Hängebrücken im Nebel, fährst mit dem Raft durch wilde Flüsse oder entspannst später in heißen Quellen am Fuß eines Vulkans. Zwischendurch gleitest du durch Mangrovenkanäle oder beobachtest faszinierende Tiere, die du bislang nur aus Dokumentationen kanntest.

Costa Rica Tourism Board Hängebrücken führen durch die Baumkronen des Nebelwaldes in Monteverde.



Pura Vida: Alles gut. Die Route führt von der artenreichen Pazifikküste über die farbenfrohe Karibik bis hinauf ins Hochland der Vulkane und in die kühlen Bergwälder im Landesinneren. Jede Region fühlt sich anders an – mal lebendig und tropisch, mal ruhig und fast mystisch. Dazu kommen Begegnungen, die hängen bleiben: indigene Gemeinschaften, Kaffee- und Kakaoplantagen im Inland oder die afrokaribische Kultur an der Ostküste. Es sind genau diese Momente, die aus einer Reise mehr machen als nur schöne Bilder. Und dann ist da noch dieses Lebensgefühl, das überall mitschwingt: „Pura Vida“. Es bedeutet so viel wie „Alles gut“ und „Genieß' den Moment“. Weniger Tempo, mehr Wahrnehmung.

Costa Rica Tourism Board In den lebendigen Dörfern Costa Ricas begegnest du bunt bemalten Ochsengespannen und einer Kultur, die Pura Vida im Alltag lebt.



Rafting am Río Pacuare Der Río Pacuare gilt als einer der besten Raftingflüsse der Welt – und das spürst du sofort. Zwischen Stromschnellen der Klassen III und IV und ruhigeren Abschnitten zieht sich der Fluss durch dichten Regenwald, vorbei an Wasserfällen und steilen Schluchten. Besonders intensiv wird das Erlebnis auf mehrtägigen Touren: Du übernachtest in abgelegenen Lodges mitten im Dschungel, begleitet von einer faszinierenden Geräuschkulisse, die du so schnell nicht vergisst. Dazu kommen Begegnungen mit den indigenen Cabécar, deren Leben bis heute eng mit dem Wald verbunden ist.

Costa Rica Tourism Board Rustikale Lodges am Río Pacuare oder im Regenwald bieten Nachtruhe fernab der Zivilisation.



Stand-up-Paddling an der Pazifikküste An der Pazifikküste zeigt sich Costa Rica von seiner entspannten Seite. Hier treffen Regenwald und Meer direkt aufeinander – eine Kulisse, die wie gemacht ist für Aktivitäten auf und im Wasser. In Sámara auf der Nicoya-Halbinsel findest du ruhige Buchten und ideale Bedingungen für Stand-up-Paddling. Gleichzeitig gibt es hier ausgedehnte Schildkrötenstrände. Im Marino-Ballena-Nationalpark bei Uvita wartet eine walförmige Sandbank, von der aus du Buckelwale beobachten kannst. Noch ursprünglicher wirkt der Golfo Dulce mit seinen Mangroven, Delfinen und geführten Seekajaktouren. Wer es ruhiger mag, findet abseits bekannter Spots wie dem Manuel-Antonio-Nationalpark auch viele ruhige Küstenabschnitte ohne Trubel.

Costa Rica Tourism Board Balanceakt: Stand-up-Paddling vor Playa Quesera.



Ziplining in Monteverde & Sarapiquí Monteverde steht für Nebelwald in seiner eindrucksvollsten Form. Über 2.500 Pflanzenarten, dichte Baumkronen und ein fast magisches Licht machen diesen Ort einzigartig. Besonders intensiv erlebst du die Landschaft aus der Vogelperspektive – beim Ziplining durch den Nebel des Waldes. Ganz anders, aber genauso spannend ist Sarapiquí: wärmer, offener, durchzogen von Flüssen. Perfekt für Wanderungen, Bootstouren und nächtliche Ausflüge entlang des Wassers. Neben der Natur lohnt sich hier auch ein Blick auf die Landwirtschaft mit ihren charakteristischen Kakao- und Ananasfarmen.

Costa Rica Tourism Board Wandern in Costa Rica bedeutet auf schattigen Pfaden durch vulkanische Landschaften und Wälder zu gehen.

