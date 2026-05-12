Anmelden
Anmelden
Menü öffnen
Menü
Jetzt abnehmen!
TrainingspläneMenü aufklappen
FitnessMenü aufklappen
FoodMenü aufklappen
🔥 AstrologieMenü aufklappen
AbnehmenMenü aufklappen
HealthMenü aufklappen
Longevity
BeautyMenü aufklappen
FashionMenü aufklappen
Reise
LifeMenü aufklappen
DealsMenü aufklappen
News
Zur Startseite
Deals
Deal der Woche

Happybrush: Smarte und nachhaltige Mundpflege

Anzeige

15 Jahre Women’s Health
Jetzt 15+5 % Rabatt bei happybrush sichern

Zum 15-jährigen Jubiläum von Women’s Health warten exklusive Angebote unserer Partner-Brands auf dich – darunter auch happybrush
ArtikeldatumVeröffentlicht am 12.05.2026
Als Favorit speichern
Mit dem Code HAPPY-HEALTH erhältst du jetzt 20 % Rabatt ab 50 Euro Bestellwert.
Foto: GettyImages / PeopleImages

Mit dem Code HAPPY-HEALTH erhältst du jetzt 20 % Rabatt ab 50 Euro Bestellwert auf nahezu das gesamte Sortiment. Die Aktion läuft bis zum 17.05.2026.

Smarte Mundpflege mit Stil

Elektrische Zahnbürsten gehören längst zur modernen Beauty- und Selfcare-Routine – und genau hier setzt happybrush an. Die Brand kombiniert effektive Mundpflege mit stylischem Design und nachhaltigerem Anspruch. Besonders beliebt: die Schallzahnbürsten der Reihe Eco Vibe 3+, die laut Hersteller mit leistungsstarker Reinigungstechnologie und verschiedenen Reinigungsmodi für ein gründliches Putzerlebnis sorgen.

Wer direkt langfristig ausgestattet sein möchte, greift am besten zu den beliebten M-Sets, die zusätzlich einen Jahresvorrat an Aufsteckbürsten enthalten.

Die perfekte Ergänzung: Eco Flow Munddusche

Für eine noch gründlichere Mundpflege empfiehlt happybrush die Eco Flow Munddusche. Sie ergänzt die Zahnbürste ideal und hilft dabei, schwer erreichbare Stellen sowie Zahnzwischenräume effektiv zu reinigen – besonders praktisch für alle mit sensiblen Zähnen, Brackets oder engen Zahnzwischenräumen.

Das Ziel: eine unkomplizierte, moderne Mundpflege-Routine, die sich easy in den Alltag integrieren lässt.

Nachhaltiger denken im Badezimmer

Neben Funktionalität setzt happybrush auch auf nachhaltigere Lösungen – etwa durch recycelbare Verpackungen und ein modernes, langlebiges Produktdesign. Damit trifft die Brand genau den Zeitgeist: effektive Pflege, die gut aussieht und bewusster konsumiert werden kann.

  • Code: HAPPY-HEALTH
  • Angebot: 15+5 % Rabatt ab 50 € Bestellwert
  • Gültig bis: 17.05.2026

Fazit