Happybrush: Smarte und nachhaltige Mundpflege

Mit dem Code HAPPY-HEALTH erhältst du jetzt 20 % Rabatt ab 50 Euro Bestellwert auf nahezu das gesamte Sortiment. Die Aktion läuft bis zum 17.05.2026.

Smarte Mundpflege mit Stil Elektrische Zahnbürsten gehören längst zur modernen Beauty- und Selfcare-Routine – und genau hier setzt happybrush an. Die Brand kombiniert effektive Mundpflege mit stylischem Design und nachhaltigerem Anspruch. Besonders beliebt: die Schallzahnbürsten der Reihe Eco Vibe 3+, die laut Hersteller mit leistungsstarker Reinigungstechnologie und verschiedenen Reinigungsmodi für ein gründliches Putzerlebnis sorgen.

Wer direkt langfristig ausgestattet sein möchte, greift am besten zu den beliebten M-Sets, die zusätzlich einen Jahresvorrat an Aufsteckbürsten enthalten.

Die perfekte Ergänzung: Eco Flow Munddusche Für eine noch gründlichere Mundpflege empfiehlt happybrush die Eco Flow Munddusche. Sie ergänzt die Zahnbürste ideal und hilft dabei, schwer erreichbare Stellen sowie Zahnzwischenräume effektiv zu reinigen – besonders praktisch für alle mit sensiblen Zähnen, Brackets oder engen Zahnzwischenräumen.

Das Ziel: eine unkomplizierte, moderne Mundpflege-Routine, die sich easy in den Alltag integrieren lässt.

Nachhaltiger denken im Badezimmer Neben Funktionalität setzt happybrush auch auf nachhaltigere Lösungen – etwa durch recycelbare Verpackungen und ein modernes, langlebiges Produktdesign. Damit trifft die Brand genau den Zeitgeist: effektive Pflege, die gut aussieht und bewusster konsumiert werden kann.

Code: HAPPY-HEALTH

HAPPY-HEALTH Angebot: 15+5 % Rabatt ab 50 € Bestellwert

15+5 % Rabatt ab 50 € Bestellwert Gültig bis: 17.05.2026