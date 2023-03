Scrollst du auch manchmal durch deinen Instagram Feed und bist wenig inspiriert von dem, was du siehst? Fühlst dich nicht wirklich abgeholt oder bekommst ein schlechtes Gefühl, weil alles so wunderschön und perfekt aussieht? Dann wird es höchste Zeit für einen digitalen Frühjahrsputz.

Was superwichtig ist, aber leider viel zu selten gemacht wird: Den eigenen Instagram-Account aufräumen und nur den Personen folgen, die uns etwas mitgeben – sei es Unterhaltung, Inspiration, Motivation oder Wissen. Die Hauptsache ist, dass wir Accounts folgen, mit deren Content wir uns gut fühlen – Content, mit dem wir uns nicht vergleichen, der uns runterzieht oder Neid hervorruft. Vielmehr brauchen wir Vorbilder, die uns inspirieren, ermutigen und unser Selbstwertgefühl stärken.

Besonders wenn es um den eigenen Körper, Mindfulness, Motivation, Selbstliebe oder Stressabbau geht, können die richtigen Role Models so einiges bewirken. Genauso beim Thema Nachhaltigkeit. Es gibt Personen, die Großartiges da draußen bewirken und einem immer wieder nahebringen, wie wir uns engagieren können und uns positiv beeinflussen.

Diese Accounts sorgen für ein gutes Gefühl auf Instagram Die Liste ist lang: Neben bekannten Gesichtern wie Luisa Neubauer, Madeleine Daria Alizadeh aka dariadaria, Marie Nasemann, Louisa Dellert, Sofia Tsakiridou, Melodie Michelberger oder Mady Morrison haben wir 6 weitere Frauen auf Instagram gefunden, die uns in Sachen Mindfulness und Nachhaltigkeit Inspiration, Freude und eine große Portion Female Empowerment versprechen.

1. Zwischen Natur und Gedankenkarussell mit Hannah

Hannah versucht, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Auf ihrem Kanal teilt sie ihre Gedanken, alles, was ihr auf der Seele brennt – und zeigt ihre tiefe Verbundenheit zur Natur. Wenn man sich Hannahs Content anschaut, möchte man am liebsten einen Schritt innehalten und den Moment genießen.

Die 21-Jährige spricht über ihre Erfahrungen und Ideen zu den Themen Nachhaltigkeit, mentale Gesundheit und Liebe. Ein ehrlicher Mix, der zum Nachdenken anregt.

2. Entschleunigen beim Yoga mit Roxana

Kommt euch Roxana bekannt vor? Das haben wir uns fast gedacht, denn Roxi hat in der diesjährigen März-Ausgabe unser Women’s Health Cover geschmückt. Somit ist klar: Wir sind Fans der Fitness & Yogalehrerin. Auf ihrem Kanal dreht sich alles um die Themen Sport, Health und Familie – denn Roxi ist vor einer Weile Mama geworden.

Warum du Roxi folgen solltest? Bei ihr bekommst du immer wieder einen herzlichen Reminder, wie gut es dem Körper tut, sich zu bewegen und somit für einen klaren Kopf und mehr Leichtigkeit zu sorgen. Vorbeischauen lohnt sich.

3. Happy Dance und Lebensfreude mit Charlotte

Charlotte könnten wir wahrscheinlich auch oben zu der Aufzählung bekannterer Gesichter einreihen, doch ein Profil mit viel Lebensfreude durfte in unserer Liste einfach nicht fehlen. Wer ab jetzt Gute-Laune-Tanzeinheiten und jede Menge Selbstliebe sehen möchte, sollte unbedingt Charlotte folgen.

Charlotte setzt sich für mehr Realität auf Instagram ein und beschäftigt sich mit Themen wie veganer Ernährung, Selbstliebe, positivem Denken, Sex, faire Mode, Naturkosmetik, Baby-Content, Politik und vielem mehr. Ihre Fotos und Videos zaubern einem immer wieder ein Lächeln ins Gesicht.

4. Nachhaltige Food-Inspirationen mit Justine

Wenn es um Food-Themen geht, sind unsere Ohren ganz schnell gespitzt. Da sind wir bei Justine genau richtig, denn wie ihr Instagram-Name schon sagt „Justine kept calm and went vegan“ dreht sich bei ihr alles um eine vegane und gesunde Ernährung.

Wenn du also auf der Suche nach ein paar Rezept-Ideen und gleichzeitig noch Fair Fashion-Inspirationen benötigst, bist du bei der selbst ernannten „Ökotante“ genau richtig. Ob Hummus mit geröstetem und mariniertem Blumenkohl oder cheesy Rosenkohl-Teilchen – bei Justine läuft uns beim Anblick ihres Accounts wortwörtlich das Wasser im Mund zusammen.

5. Weniger ist mehr: Slow Fashion mit Laura

Wer ebenfalls über Fair Fashion und Capsule Wardrobe berichtet? Richtig, Laura Mitulla. Bei ihrem ästhetisch sehr ansprechenden Instagram-Account dreht sich alles um Nachhaltigkeit – egal ob Mode, Beauty oder Food. Laura will ihren Follower:innen beweisen, dass ein minimalistischer und dadurch nachhaltiger Lebensstil glücklich(er) machen kann.

Wenn also von jetzt an toll verpackte Infos zu den Themen Nachhaltigkeit und Minimalismus in deinem Feed erscheinen sollen, solltest du Laura unbedingt folgen.

6. Rezepte für mehr Selbstliebe mit Alison

Einen wunderbar kuratierten Instagram Account mit vielen bewegenden Worten hat Alison Rachel geschaffen. Ihre „Recipes For Self Love“ bewegen einen zum Nachdenken und Schmunzeln. Unser Tipp: Scroll durch ihren Feed, schau dir die hübschen Illustrationen an, lies die liebevollen Affirmationen und lass dich inspirieren – und vielleicht sogar zum Umdenken ermutigen.