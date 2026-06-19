Sommer-Gewinnspiel: 2×250 € gewinnen

Der Sommer ist die perfekte Zeit für neue Erlebnisse, kleine Auszeiten und Dinge, die dir guttun.

Ob ein spontaner Kurztrip, neue Sport- oder Outdoor-Ausrüstung, ein Wellnesstag oder etwas, das deinen Alltag schöner macht – mit 250 € kannst du dir genau das gönnen, was zu dir und deinem Lifestyle passt.

Mitmachen und 2 x 250 € Bargeld gewinnen Was du dafür tun musst? Einfach die Gewinnspielfrage unten beantworten und die weiteren Felder im Teilnahmeformular ausfüllen.

Die Teilnahme ist ab 18 Jahren möglich. Mitarbeitende der beteiligten Firmen sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Keine Barauszahlung der Preise möglich. Der Gewinn ist nicht übertragbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner:innen werden schriftlich benachrichtigt. Das Gewinnspiel findet auf den Internetauftritten menshealth.de, womenshealth.de und runnersworld.de statt. Die Gewinne werden unter allen Teilnehmenden verlost.